La Policía Local de Murcia impartirá charlas de prevención en seguridad a los mayores del municipio

La concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Paqui Pérez, y el edil de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, han presentado este miércoles la campaña ‘Mayores Seguros’, en la que Policía Local impartirá diversas charlas formativas sobre prevención en seguridad a los más de 30.000 socios y socias de los 75 centros sociales de mayores del municipio.

En una primera fase, esta actividad se va a desarrollar en 25 centros de mayores de pedanías y barrios como El Palmar, Sucina, Sangonera la Seca, Puebla de Soto, La Alberca, Zeneta, Alquerías, Aljucer, El Ranero, San Antón, San Pio X, Espinardo, Puente Tocinos, Ermita del Rosario, Torreagüera, Los Ramos, Pedriñanes, Lobosillo, La Flota, Casillas, Santo Ángel, Rincón de Beniscornia, San Basilio y Nonduermas y se completará con el resto de CSM interesados en recibir esta formación a lo largo del año.

Las charlas van a tratar sobre prevención en seguridad, con el objetivo de que los mayores del municipio adquieran conciencia sobre las diferentes estafas y bulos, situaciones de riesgo en la seguridad vial, asesoramiento sobre el maltrato o el acoso, cómo actuar a la hora de realizar operaciones en entidades bancarias o qué hacer ante una situación de necesidad.

En concreto, las charlas abordarán cuestiones como Estafas sobre servicios y falsas ayudas; Qué hacer si es víctima de un hecho delictivo; Prevención en viajes; Seguridad Vial; Seguridad en el Hogar; y Consejos básicos.

Entre las recomendaciones y consejos que Policía Local ofrecerá en estas charlas sobre seguridad destacan no abrir la puerta a desconocidos, no firmar ningún documento ni dar datos personales, no llevar grandes cantidades de dinero encima, no perder de vista el bolso o mantener la precaución en mercadillos y a la salida de entidades bancarias, entre otros.

Seguridad en las instalaciones de los Centros de Mayores

Asimismo, durante estos meses, diversas patrullas de Policía Local han visitado los centros de mayores del municipio para llevar un exhaustivo estudio acerca de las medidas de seguridad pasivas instaladas, como rejas, sistemas de alarma, detectores de presencia y cámaras de videovigilancia.

Así, se ha comprobado su funcionamiento y eficacia, y se han analizado las posibles mejoras, haciendo una serie de recomendaciones para la mejora de estas instalaciones municipales, fundamentalmente cuando se encuentran cerradas.

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, “estas charlas tienen como finalidad ofrecer información puntual y consejos básicos a las personas mayores para que se mantengan alerta y estén prevenidas ante cualquier tipo de situación o acto delictivo que entrañe riesgos, tanto en la calle como en sus domicilios o en el transporte público”.

También inciden, según ha destacado Enrique Lorca, en la importancia de cumplir las normas de tráfico para evitar accidentes y garantizar su seguridad vial, recordándoles la conveniencia de transitar siempre por los pasos señalizados, que eviten cruzar entre vehículos parados por delante y por detrás o bajar de los autobuses cuando estén totalmente parados, entre otros consejos”.

Por su parte, la responsable de Mayores, Paqui Pérez, ha incidido en la necesidad de realizar campañas de este tipo dirigidas al colectivo de personas mayores “para formarlas en materia de seguridad vial, prevenirlas ante cualquier tipo de abuso e informarlas de forma puntual sobre los instrumentos que tienen a su disposición en el caso de que sean víctimas de algún tipo de estafa o engaño”.

“Estas charlas formativas se suman a los proyectos estratégicos ‘Mayores Conectados’ y ‘Mayores Activos’ diseñados por la Concejalía para fomentar el envejecimiento activo, el desarrollo personal y salud emocional y mejorar, a través de la prevención, la seguridad de las personas de edad”, ha indicado Paqui Pérez.