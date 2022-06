La Audiencia cita como testigos a Valcárcel, Barreiro y Marqués en el juicio de Novo Carthago

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial, mediante una providencia emitida el pasado 8 de junio, ha fijado el calendario del juicio del caso ‘Novo Carthago’, que comenzará el 27 de febrero de 2023 y en el que están citados en calidad de testigos el ex presidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, el ex consejero Francisco Marqués, y la ex alcaldesa de Cartagena y ex senadora, Pilar Barreiro.

En concreto, el inicio del juicio está fijado para el 27 de febrero de 2023, mientras que las cuestiones previas y las comparecencias de los acusados está prevista para los días comprendidos entre el 1 y el 6 de marzo, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La comparecencia de Barreiro está prevista para el 8 de marzo de 2023; mientras que Valcárcel y Marqués harán lo propio el 20 de marzo de 2023.

La comparecencia de los 36 testigos concluirá el 20 de marzo y dará paso a la presentación de la pericial y documental el 21 de marzo. Finalmente, está previsto que el juicio se extienda hasta el 25 de abril con la lectura del resto de la documental, conclusiones, informes y última palabra, entre otras cosas.

En estas actuaciones se investigaban posibles irregularidades en relación al proyecto urbanístico Novo Carthago, que consistía en la construcción por parte de la entidad Hansa Urbana, de un campo de golf, hoteles y más de 10.000 viviendas en la zona conocida como Lo Poyo, que estaba calificada por el (PGOU) Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena como de Especial Protección Mar Menor (NUPM) y donde una parte de los terrenos estaban calificados como LIC, ZEPA y Zepin y otra parte como No Urbanizable de Protección del Trasvase (NUPT).