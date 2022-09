Murcia reclama a Sanidad un plan para paliar el déficit de sanitarios en la Región

La sanidad murciana tiene déficit de profesionales sanitarios. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Salud de la Comunidad, Juan José Pedreño, quien ha anunciado que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles trasladará la “urgente necesidad” de disponer de un plan de medidas que contribuyan a paliar dicho déficit. Una carencia de personal sanitario que no es exclusiva del territorio murciano, sino que afecta también al resto de comunidades autónomas.

Pedreño ha explicado, a través de un comunicado, que para la Región de Murcia exigirá una “dotación de fondos económicos” de procedencia estatal “que puedan ser destinados a la contratación de profesionales en el ámbito de la salud tanto en Atención Primaria como para la salud mental”.

En este sentido, el titular de Salud de la Comunidad ha incidido en que desde el Gobierno murciano son “muy conscientes” de las necesidades de la sanidad que merecen los murcianos, “y por ello no vamos a dejar de insistir en reclamar unos fondos que resultan imprescindibles para la contratación de profesionales”.

Finalmente, ha explicado que “el Ministerio no asume esta necesidad que, a día de hoy, constituye la principal reivindicación del Gobierno regional, ya que los 5,7 millones de euros que el Gobierno de España remite para Atención Primaria no podrán ir destinados al capítulo de Personal”, ha indicado Pedreño, quien añade que, “además, desde el Gobierno de España no se ha destinado ni un solo euro a fondos Covid en 2022″.