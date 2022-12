La Navidad más cálida y repleta de planes te espera en la Región de Murcia

El mes de diciembre es uno de los más especiales. ¡Llega la Navidad! Tiempo en familia, aperitivos, celebraciones, abrazos y algún que otro regalo son imprescindibles en esta época.

Es recomendable aprovechar estos días para hacer una escapada, sobre todo si es a un destino que no deja indiferente: visitar la Región de Murcia es descubrir un destino en el que la Navidad se vive en cada rincón con planes para todos los públicos. Esto es lo que no hay que perderse.

Los belenes: tradición, arte y pasión

¿Sabía que la Región de Murcia es la mayor potencia nacional en el sector del belén? Además, cuenta con los únicos belenistas certificados por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

Concretamente, el Belén de Salzillo es una de las obras más reconocidas dentro de la historia del arte español. Se trata de un excepcional conjunto de más de quinientas figuras que puedes visitar en el Museo Salzillo.

No hay duda: un plan que no puede faltar en Navidad en esta Región es la visita a estas representaciones que muestran a la perfección hasta el más mínimo detalle del nacimiento de Jesús. Tanta es la pasión que se siente por los belenes en la Región de Murcia que se encuentran en todas sus localidades. No obstante, esta es una pequeña selección con los más emblemáticos:

Belén de la peña ‘La Pava ’. Se sitúa en la iglesia San Juan de Dios, en la ciudad de Murcia, y no puede ser más auténtico. Recrea la vida en Murcia, con la icónica torre de la catedral, casas huertanas e incluso el escultor Salzillo en su taller.

Belén municipal de Murcia . Está expuesto en el Palacio Episcopal, en la Plaza del Cardenal Belluga. Sus piezas están cargadas de expresividad y realismo. Además, corales y peñas cantan todos los días junto a él.

Belén Bíblico Monumental de Lorca . Se exhibe en el patio del Palacio de Guevara y lo elabora cada año la Asociación Belenista de Lorca. Refleja la tradición artesana de la Ciudad del Sol.

Belén municipal de Cartagena. Se encuentra en la Plaza de San Francisco y recrea paisajes y oficios del Campo de Cartagena. En él aparecen edificios y enclaves característicos del patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad, como el Teatro Romano.

Además, este año la Región de Murcia ha tenido el privilegio de llevar uno de los belenes de los artesanos de la localidad de Puente Tocinos, cuna del belén, por primera vez al Parlamento Europeo.

Dulces navideños de 1.001 sabores

La gastronomía se disfruta con los cinco sentidos durante todo el año en la Región de Murcia pero cuando llega la Navidad, los aclamados 1.001 sabores sacan su lado más dulce. Algunos bocados que no hay que dejar de probar son:

Los cordiales . La debilidad de los amantes del ‘cabello de ángel’. Son tradicionales en la zona de la Huerta de Murcia y se elaboran haciendo una masa de almendra molida, cabello de ángel, azúcar, huevo y raspadura de limón. Después se hornean con forma de bolitas colocadas sobre trozos de oblea.

El mazapán . ¡El de la Región de Murcia no tiene nada que envidiarle al de Toledo! El más popular es el de Moratalla. Se elabora batiendo una masa de almendra y azúcar con clara de huevo y un poco de raspadura de limón, y va relleno de una crema suave hecha a base de yema de huevo, leche y almíbar.

El alfajor. Es uno de los dulces navideños más icónicos de la Región de Murcia. Aunque se elabora principalmente en la Comarca del Noroeste y en las Pedanías Altas de Lorca, es un imprescindible en toda la región. Miel, almendras, avellanas de fraile, pan rallado, raspadura de limón y de naranja, nueces, canela, anís… Con todo ello, se forma una pasta que se coloca entre dos obleas que, como marca la tradición, deben lucir la Cruz de Caravaca.

De mercadillo navideño

¿Qué es una Navidad sin pasear por los mercadillos navideños? Para ello hay que descubrir la Muestra de Artesanía de la Región de Murcia y sus más de 80 stands con oficios tradicionales, alimentación y belenes hasta el próximo día 5 de enero. Alfareros, belenistas, joyeros, pintores, bordadoras… Todos ellos acuden a esta cita donde la artesanía y la magia de la Navidad forman el dúo perfecto en el centro de la ciudad de Murcia, concretamente en el Paseo de Alfonso X El Sabio.

Tampoco hay que faltar al Mercado Artesanal de Navidad de Cartagena, también hasta el 5 de enero. El Puerto de Cartagena se pone en ‘modo navideño’ con su tradicional mercadillo. Gastronomía y dulces tradicionales, decoración, ideas para regalar… ¡Planazo navideño!

Los planes que tienes que apuntar en tu agenda

En la Región de Murcia saben que las vacaciones de Navidad son para aprovecharlas al máximo. ¿Necesitas inspiración? ¡Toma nota!

Legolandia, en Cartagena . Más de 50.000 piezas de Lego llegan a la torre del Castillo de la Concepción de Cartagena para representar la aldea de Papá Noel, las casitas de jengibre de los elfos, una cabalgata llena de regalos traídos por los Reyes Magos y hasta la famosa casa del Grinch, atormentado por las luces de Navidad. ¡Planazo para toda la familia!

Excursión al Reino Mágico de Murcia . Del 3 de diciembre al 8 de enero, el espacio de La Fica, en Murcia, se convierte en un enorme parque temático navideño con más de 30 atracciones para todas las edades: tobogán de nieve, pista de hielo, y food trucks.

Yecla en Navidad . Hacer la Ruta de los Belenes de Yecla y descubrir sus representaciones más singulares, promovidas por la Asociación de Belenistas de Yecla, es otra de las propuestas. Cantar villancicos populares durante todo el itinerario y conocer el ambiente único que se vive en esta localidad durante la temporada navideña junto a un guía oficial de turismo es algo que hay que hacer una vez en la vida.

Una Navidad de perros en Los Alcázares. Si hay un miembro de la familia con cuatro patas que te entiende solo con mirarte y se comunica con ladridos, es necesario apuntarse a esta actividad. Se puede disfrutar de pintacaras, un mercadillo, demostración de habilidades caninas… ¿Lo mejor? Que todos los beneficios irán destinados a las protectoras asistentes. Y es que, la Navidad es de lo más divertida en Los Alcázares. ¿Te atreves con un ‘Baño de Navidad’? Zambúllete en su costa y recibirás algún que otro obsequio por tu valentía.

Cientos de planes

En cada localidad de la Región de Murcia se pueden encontrar planes para toda la familia durante la temporada navideña: actuaciones musicales, juegos, visitas guiadas, pistas de hielo para patinar, cuentacuentos y todo tipo de espectáculos.

Quedarse en casa no es una opción. Entra en www.murciaturistica.es y elabora una escapada navideña a tu medida en Costa Cálida - Región de Murcia.