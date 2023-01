El PP murciano pide una comisión de investigación por el “caos” de las sillas de la Cabalgata de Reyes

El PP de Murcia solicitará la apertura urgente de una comisión especial de investigación sobre los errores en la adjudicación de las sillas de la Cabalgata de Reyes, ante la ausencia de explicaciones del equipo de Gobierno municipal.

Así lo ha anunciado este miércoles en un contacto con los medios de comunicación el concejal popular Jesús Pacheco, que ha lamentado que el alcalde no haya dado ninguna explicación sobre los problemas que surgieron durante la Cabalgata al ocupar la tribuna de autoridades una zona en la que se habían vendido localidades para el público, lo que motivó el retraso en el comienzo del desfile.

Pacheco ha recordado que el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento permite solicitar este tipo de comisiones a petición de al menos una cuarta parte del pleno (8 de los 29 concejales), por lo que el PP, con 11 ediles, tiene capacidad para convocar la reunión sin necesidad del apoyo de otros grupos.

El alcalde tiene un plazo de 15 días, hasta el 1 de febrero, para fijar la fecha de la comisión y, si no lo hace, deberá convocarla de oficio el secretario del pleno, ha indicado.

El objetivo de la comisión, ha dicho, es el de recabar explicaciones sobre lo ocurrido y dar respuesta a las 14 preguntas que los populares plantearon al alcalde en relación con estos hechos.

Además, ha lamentado que no se haya buscado una empresa alternativa a la actual adjudicataria, que ya protagonizó importantes problemas con la instalación de las sillas de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Ya en mayo, ha recordado, el alcalde apuntó que se rescindiría el contrato, cosa que no se ha hecho hasta el pasado mes de noviembre, por lo que no había tiempo para plantear un nuevo concurso antes de la cabalgata, pero Pacheco ha cuestionado que esa iniciativa no se llevara a cabo antes.

El pleno aprobó tras los problemas surgidos en aquellas fiestas también la puesta en marcha de una comisión de investigación que, sin embargo, no ha llegado a convocarse.