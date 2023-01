El PP exige explicaciones por el “caos” de las sillas de la Cabalgata de Reyes de Murcia

FOTO: Edu Botella

El PP de Murcia ha presentado una batería de preguntas al alcalde, José Antonio Serrano, para pedirle explicaciones por el “caos” generado durante la Cabalgata de Reyes por fallos en la organización con la venta de sillas, que retrasaron el evento en torno a una hora.

Según ha detallado a los medios de comunicación el concejal Jesús Pacheco, se han entregado de manera oficial un total de 14 preguntas al primer edil para exigirle “respuestas públicas” sobre la situación que se vivió al comienzo del desfile a consecuencia de que la tribuna para autoridades ocupaba una zona en la que se habían vendido localidades para el público, que tuvo que ser reubicado, lo que provocó el retraso del evento.

Entre las preguntas formuladas, los populares quieren saber por qué se ha mantenido a la misma empresa de gestión de las sillas para esta cabalgata cuando ya protagonizó sonados problemas en los desfiles de las Fiestas de Primavera, hace nueve meses.

El pasado mes de noviembre, la Junta de Gobierno municipal rescindió el contrato con la empresa concesionaria y ya anunció en aquel momento que la Cabalgata sería el último de los eventos del que se haría cargo la entidad, al no haber tiempo suficiente para convocar un nuevo concurso.

Al alcalde le preguntan asimismo si se va a devolver el importe de las localidades (costaban 6 euros en primera fila y 5,5 euros en segunda, más 1,9 euros de gastos de gestión) a las personas afectadas.

Asimismo, quieren saber por qué se cambió la ubicación de la tribuna para autoridades, o por qué no se supervisó el montaje de los asientos desde primera hora del día y no en los momentos previos al desfile.

Por su parte, el concejal José Guillén ha advertido de que si el alcalde no da explicaciones y no responde a esas preguntas en las próximas 24 horas, el PP tomará nuevas medidas, aunque no ha adelantado cuáles.

Ha lamentado que este tipo de situaciones, además de perjudicar directamente a los asistentes afectados, dañan la imagen de la ciudad y desincentivan las visitas y el turismo, al tiempo que “demuestran la incapacidad” del equipo de Gobierno a la hora de gestionar incluso eventos sencillos.

Acciones legales

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia anunció que emprenderá acciones legales contra la empresa concesionaria de las sillas por haber instalado localidades sin numerar y “ningunear la ilusión de los murcianos”, según apuntó el portavoz adjunto del Equipo de Gobierno, Enrique Lorca, quien añadió que “no vamos a tolerar que la empresa adjudicataria tome el pelo al Ayuntamiento y a los murcianos. Su actitud y su mala praxis es una absoluta vergüenza que no podemos permitir”.