2.200 casas sin usar durante un año: Este es el plan de Cartagena para fomentar el alquiler

Durante un año, en el municipio de Cartagena se contabilizaron más de 2.200 viviendas que no tuvieron ningún tipo de uso. Doce meses de vacío mientras que los precios crecen, la inflación ahoga y el alquiler se dispara. Algunas de estas casas son segundas residencias, mientras que otras son viviendas de costa, para aprovechar en los meses de verano. No obstante, el resto del año están deshabitadas, sin darles salida al tiempo que otro sector poblacional se enfrenta a las consecuencias de no encontrar un lugar en el que vivir.

La actual alcaldesa de la ciudad portuaria y candidata a la reelección por el PP, Noelia Arroyo, anunció la puesta en marcha de una estrategia para la promoción de la vivienda de protección dirigida, sobre todo, a los jóvenes, con el objetivo de dar salida al mercado de más vivienda en régimen de alquiler, "bajando impuestos y aumentando los mecanismos de seguridad para los pequeños propietarios".

Con la reciente aprobación de la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno central, la alcaldesa aseguró que el proyecto político del PP, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno de España, trabaja en un paquete de medidas para dar "más seguridad a los pequeños propietarios". Entre estas medidas, se encuentra la bajada de impuestos y "activar tres millones de euros" para poner en marcha planes de rehabilitación de viviendas.

Este Plan General, según la alcaldesa, permitirá ampliar el parque de viviendas, adelantó. "Entre tanto, debemos trabajar para animar al alquiler a muchos pequeños propietarios que se resisten a alquilar por falta de seguridad".

Alquila Seguro

Mediante el sistema "Alquila Seguro", la ciudad portuaria quiere blindar la seguridad en materia de vivienda, especialmente en los alquileres en los que el Ayuntamiento medie en el proceso. "Será el propio ayuntamiento quien asuma las garantías contra impagos, contra daños y la defensa jurídica de los propietarios si es necesaria. Además, daremos respaldo legal a las familias y las comunidades de vecinos afectadas por ocupaciones ilegales”, explicó Arroyo.

En esta misma línea, se prevé invertir tres millones de euros procedentes de los fondos europeos y fondos propios para rehabilitación de vivienda, incluida vivienda destinada al alquiler, al tiempo se prevén bajadas de impuestos. “Cualquier vivienda que se alquile con mediación del ayuntamiento tendrá una bonificación del 90 por ciento del IBI durante tres años. Y las obras de mejora que se hagan en esas casas tampoco pagarán impuestos”, indicó Arroyo.

Finalmente, el Plan de Cartagena también contempla la ampliación a cinco años el periodo en el que "solo pagarán la mitad del IBI las viviendas de protección oficial de nueva construcción”.