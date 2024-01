El 60% de la flota frigorífica de Murcia, afectada por el bloqueo de carreteras en Francia

El 60 por ciento de los vehículos de transporte frigorífico de la Región de Murcia podría estar afectado en distinto grado por el bloqueo de carreteras realizado por los agricultores franceses y que se ha recrudecido en las últimas horas, ya que todos los nudos de comunicación importantes han sido cortados.

El secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET), Manuel Pérezcarro, ha recordado que la flota frigorífica de la Región cuenta con unos 10.000 camiones, de los que aproximadamente unos 6.000 estarían afectados por la situación en el país vecino.

Esto incluye tanto a los que están en ruta y todavía no han podido llegar ni a su destino ni retornar, los que están paralizados sin poder transitar, y los que han decidido no salir porque “no sería lógico sabiendo cómo están las condiciones en Francia”, ha señalado Pérezcarro, quien ha recomendado posponer los viajes siempre que sea posible.

En este sentido, ha mostrado su “enorme preocupación” por la situación, ya que “prácticamente no se puede circular en toda Francia por haber cortado las principales vías de comunicación en todos los nudos importantes”.

“Hay camiones que salieron el lunes o el martes y todavía no han llegado a su destino y los conductores no están pudiendo tener sus períodos de descanso”, ha relatado Pérezcarro, quien ha acusado a los agricultores de galos de “jugar al gato y al ratón” con los transportistas, ya que “cada vez que encuentran una vía de escape, los agricultores la cortan”.

El secretario general de FROET ha asegurado que, aunque las protestas del campo francés no son nuevas para los conductores españoles, esta ocasión es “la más fea” de cuántas se han producido, debido a su “contundencia”.

Así, ha explicado que “en anteriores ocasiones se han cortado algunos puntos de acceso y se han podido desviar los camiones, pero ahora no se puede circular en ningún sentido, ni de arriba abajo ni de abajo a arriba, en Francia”.

En cuanto a los perjuicios económicos, ha señalado que a la pérdida de la mercancía que se ha volcado, hay que añadir el daño causado a los camiones asaltados, además de que la mercancía, al ser perecedera, puede ser rechazada en destino por no llegar en la fecha pactada. “Hay una serie de complicaciones enormes y todo perjuicios”, ha añadido.

Pérezcarro ha pedido al Ejecutivo español que reclame al Gobierno francés “una actuación contundente” para restablecer el tráfico y garantizar la libre circulación de mercancías por la Unión Europea.

No obstante, ha lamentado que este tipo de actuaciones por parte de las autoridades francesas nunca se han producido “y las reclamaciones que se han hecho desgraciadamente nunca han llegado a ningún sitio”.

“Las pérdidas son para el transportistas y para el productor y nunca hemos podido recuperar los daños por este tipo de acciones en el transcurso de los años”, ha criticado.

Por ello, ha exigido a la Comisión Europea que “actúe de una vez por todas de una manera severa y condene al estado francés a unas sanciones económicas importantes para que esto no se vuelva a producir”.