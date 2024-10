El único subsidio que no subirá a 570 euros a partir del 1 de noviembre: estos son los motivos

Resulta curioso que a raíz de la recién aprobada reforma de las subsidios, liderada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el apoyo de los sindicatos, aunque sin el brazo a torcer de la patronal, traiga consigo la subida de los subsidios por desempleo de 480 euros a 570 a partir de noviembre de este mismo año. Aunque como en la mayoría de los casos, la excepción confirma la regla.

No ocurrirá lo mismo con el subsidio para mayores de 52 años, que se mantendrá en los actuales 480 euros. Por lo que llegados a este punto, la pregunta no es otra que saber el porqué de esta decisión, en la que Yolanda Díaz, la también vicepresidenta segunda del Gobierno de España, toma especial protagonismo. No obstante, no es la única novedad que entra en juego.

El objetivo de la nueva reforma de los subsidios es la reincorporación al mercado laboral, especialmente en el caso de los mayores de 52 años, los cuales encuentran mayores dificultades para encontrar empleo tras meses en el paro. Ello permitirá compatibilizar un puesto de trabajo, ya sea a jornada parcial o completa, con el cobro de la ayuda durante los seis primeros meses.

Así queda el subsidio para mayores de 52 años en 2024

La reforma fija los subsidios en 570 euros durante los seis primeros meses a partir del próximo 1 de noviembre, lo que corresponde al 95% del IPREM. Los receptores de las distintas modalidades del subsidio por desempleo reciben ahora el equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), de 600 euros al mes en 2024, por lo que esta ayuda es de 480 euros.

Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con el subsidio para mayores de 52 años que se mantendrá en los 480 euros actuales debido a su cotización más elevada y mayor duración. Sin embargo, no todo son malas noticias para los beneficiarios de la prestación social. El texto recupera la sobrecotización del 125% para el subsidio por desempleo para los mayores de 52 años.

Cabe recordar que este punto fue el que causó el fracaso parlamentario de la norma el pasado mes de enero. Entonces, los diputados de Podemos decidieron votar en contra de la convalidación del decreto alegando que se trataba un recorte para las futuras pensiones de estas personas. Tampoco contó con el apoyo de Vox.

Cambios en las bases de cotización de cara a la pensión de jubilación

Otro punto clave tiene que ver con que se modifican las bases de cotizaciones de jubilación para el subsidio de 52 años, cuyo objetivo es que a partir de 2028, esa base de cotización quede fijada en el 100% de la base mínima en aras del cobro íntegro de la pensión de jubilación.

La reducción de la base de cotización afectará, únicamente, a aquellas personas que se conviertan en beneficiarios de esta ayuda a partir del 1 de junio. En resumidas cuentas, para aquellas personas beneficiarias de dicha prestación contributiva con anterioridad al 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirán siendo del 125%.

El motivo por el que se reduce la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años, según explicaba el Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, es que "antes se necesitaba esa sobrecotización para la jubilación (125%) porque los trabajadores no podían cotizar suficientemente para tener pensiones de jubilación dignas. Sin embargo, con el actual SMI la cotización para la jubilación es digna y ya no requiere de esa sobrecotización que era un parche".

De esta forma, los perceptores del subsidio cotizarán por el 120% de la base mínima en 2024, por el 115% en 2025, por el 110% en 2026, por el 105% en 2027 y por el 100% en 2028, según fuentes conocedoras del texto definitivo.

No habrá que esperar un mes para cobrar la ayuda

La normativa también contempla la eliminación del mes de carencia para solicitar la ayuda asistencial, desde el día siguiente que se agota el paro o se queda en situación legal de desempleo. Podrá compatibilizarse con un trabajo durante los seis primeros meses de empleo, sin reducción de cuantía o salario.