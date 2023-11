La Asamblea Regional descarta investigar el incendio de las Atalayas de Murcia

La Asamblea Regional de Murcia ha descartado este miércoles la propuesta de Podemos de crear una Comisión de Investigación sobre el incendio de las Atalayas en el que murieron 13 personas el pasado 1 de octubre. La iniciativa ha contado con los votos en contra del PP y Vox, que han sido mayoría frente a los del PSOE y el propio Grupo Mixto (Podemos).

Desde el Grupo parlamentario Popular, María del Carmen Ruiz Jódar ha subrayado que el suceso "golpeó" a toda la sociedad murciana, pero incidió en que la "intromisión de políticos" en la investigación no servirá para apaciguar el dolor de las víctimas. "Todos sabemos cuál es el objetivo del Grupo Mixto para esta moción. A Podemos, ya lo conocemos todos".

Así, ha acusa de "oportunismo político", al igual que hicieron "con el terremoto de Lorca y la pandemia". "No buscan la verdad, sino una oportunidad egoísta, indecente y temeraria para lograr el protagonismo mediático que el sentido común les niega".

Los hechos de las Atalayas, según Ruiz Jódar, ya están siendo objeto de investigación tanto por el grupo de Homicidios y la Brigada Científica de la Policía Nacional, como por la Fiscalía Superior de la Región, así como por el juzgado de Instrucción número 3, "cuya jueza ha pedido a Podemos que se aparte". También ha recordado la comisión de investigación puesta en marcha por el Ayuntamiento, cuyo fin es esclarecer y adoptar y aplicar las medidas de control necesarias para evitar que sucesos como este vuelvan a ocurrir".

"Si esto ya está siendo objeto de investigación, nuestra labor debe centrarse en que dejar que cumplan con su trabajo. Eso es lo que merecen los familiares de las víctimas", ha zanjado.

Antonio Martínez, de Vox, ha insistido en que los hechos están "claros", y que la "investigación pormenorizada va a realizarse en sede judicial". "No vemos qué claridad puede arrojar esta comisión para desempeñar mejor el trabajo de la asamblea, ninguna utilidad en el conocimiento que quiere las fuerzas de izquierda".

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Juan Andrés Torres Carvajal ha condenado los ataques de los últimos días a las sedes del PSOE en España, así como los ataques a periodistas y medios de comunicación. El socialista ha mostrado su postura a favor de investigar la tragedia, y ha asegurado que no caben "ni medias tintas, ni colores políticos". Ha pedido "justicia" a los familiares de las víctimas y para "la sociedad". "Es necesario y urgente que se investigue cómo han funcionado sin licencias, y que una tragedia así no vuelva a suceder". Así, ha pedido que se depuren responsabilidades, "de la primera a la última, y caiga quien caiga".

La portavoz de Podemos, María Marín, ha lamentado que las discotecas "funcionaran al margen de la ley, no tenían orden de apertura, y pesaba sobre ellas una orden de cierre desde 2022. ¿Por qué nadie en 22 meses ejecutó esa orden de cierre?", se ha preguntado. La diputada ha preguntado también "cuántos locales se encuentran en esa situación", y ha exigido "respuestas" para que no se vuelva a repetir esa tragedia. "La Asamblea no puede negar que tiene las competencias para investigar esta tragedia", y ha asegurado que el artículo 502 del Código Penal respalda al parlamento en la autorización para investigar los hechos, frente a la comisión de estudio que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Murcia.