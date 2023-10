El Ayuntamiento de Cartagena hace un cribado voluntario para detectar VIH, sífilis y hepatitis

El Ayuntamiento de Cartagena ha realizado esta semana un cribado a 120 personas que voluntariamente realizaron pruebas para la detección de VIH, hepatitis B, C y sífilis.

La edil de Familia, Política Social e Igualdad, Cristina Mora, ha explicado que "el objetivo de esta campaña ha sido facilitar a las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad el acceso a estas pruebas sanitarias, para la posible aplicación de tratamientos que mejoren su calidad de vida". La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con Cruz Roja, Laboratorios ABBVIE y entidades sociales de Cartagena.

"Se trata de una prueba rápida, que no produce molestias, totalmente gratuita y confidencial. Para ello se ha contado con una unidad móvil de cribado, que con dos sanitarios ha realizado las pruebas", ha comentado Cristina Mora.

Para facilitar el acceso a las mismas, la unidad móvil se ha desplazado a las sedes de diferentes entidades: Fundación Amas, Cáritas, Colectivo La Huertecica y Accem, donde han acudido las personas derivadas. La edil también ha detallado que "estas pruebas significan el abordaje integral y la continuidad del trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento de Cartagena con las personas más vulnerables, ya que desde Servicios Sociales trabajamos para mejorar el bienestar de las personas más vulnerables".

Esta actuación se ha desarrollado en base al proyecto 'No me olvides', que desarrolla ABBVIE y Cruz Roja. El mismo consiste en un servicio de acompañamiento a los servicios de hepatología e infectología de la Región a los pacientes que se detecten con infección activa de Hepatitis C. El mismo facilita la derivación al especialista para un correcto seguimiento de los pacientes diagnosticados y un adecuado cumplimiento terapéutico.