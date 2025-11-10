El Ayuntamiento de Murcia destina más de 160.000 euros para ampliar la red de saneamiento en El Esparragal

El Ayuntamiento de Murcia ha invertido 167.871 euros en la ampliación de 277 metros de la red de saneamiento en la pedanía de El Esparragal, con el objetivo de proporcionar este servicio a las viviendas situadas entre los números 4 y 24 de la Vereda Muñoz, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro; la vicealcaldesa y edil de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y el presidente de la Junta Municipal de esta pedanía, Ángel Pérez, han visitado las obras que se llevan a cabo través de la empresa municipal Aguas de Murcia, dentro del Plan de Actuaciones 2024-2027.

En el tramo hacia Vereda Cayuelas se implementará un sistema tradicional de saneamiento por gravedad, con una longitud de 158 metros, mientras que para el tramo hacia Vereda del Merancho se optará por un sistema de saneamiento por vacío por succión del agua residual con una longitud de 119 metros.

Ante el reto de buscar sistemas innovadores que permitan la convivencia con la red de riego tradicional, se están desarrollando soluciones socialmente más responsables y ecológicas como es el sistema de saneamiento por vacío, que transporta las aguas residuales a través de la succión generada por el vacío a través de tuberías incluso cuesta arriba. Se trata de una alternativa a los sistemas de gravedad, especialmente útil en zonas planas o con terreno difícil.

Además de la infraestructura de saneamiento, el proyecto contempla el asfaltado de la zona en una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados.

Navarro ha indicado que "más del 50 por ciento de las actuaciones de mejora y modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento se están ejecutando en las pedanías, apostando por la modernización de las infraestructuras y una mayor calidad de vida de los ciudadados".