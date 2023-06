Cartagena se convierte en el epicentro del rock con un festival que reúne a 60.000 personas

Durante tres días, la ciudad de Cartagena se convierte en el epicentro nacional e internacional del rock con la celebración de la segunda edición del festival Rock Imperium, que se celebra este fin de semana (del 23 al 25 de junio) y en el que la ciudad está preparada para recibir a más de 20.000 personas cada jornada, y en la que participarán 300 músicos de 54 bandas, que actuarán sobre el "mayor escenario que se ha montado nunca en la Región de Murcia". La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció que más de 800 personas iban a estar trabajando durante la celebración del festival, y solo 400 en el montaje del escenario.

Se trata del mayor escenario que se ha montando nunca en la Región de Murcia Felipe G. Pagán

"Es un escenario doble que cumple los requisitos de KISS, que se despide de España en Cartagena con uno de los mayores espectáculos que ofrece ninguna banda de rock en el mundo", y que va a acoger el último concierto en España de los míticos KISS.

"Tenemos el privilegio de reunir en Cartagena en un mismo festival a dos de las bandas míticas del rock, Deep Purple, uno de los grandes clásicos del rock y KISS, un grupo de enorme influencia en el rock y uno de los mejores espectáculos que ofrece en la actualidad ningún grupo de cualquier estilo musical" indicó Arroyo.

El festival ha vendido entradas que se han comprado desde toda Europa pero también desde otros continentes como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Israel, Japón, México, Venezuela...

"Este año el festival va a volver distinguirse por el enorme nivel de las bandas, la calidad de los servicios, por la espectacularidad del recinto junto a la muralla y por lo mucho que Cartagena puede ofrecer a los espectadores que nos visitan desde todo el mundo" ha añadido la alcaldesa.

Primeras actuaciones

Este viernes, la banda valenciana Jolly Joker (escenario Estrella de Levante, 14.30), con 15 años de historia musical, han mostrado su hard rock sleazy de mitad de los ochenta. También en clave nacional, Leo Jiménez, ex cantante de Saratoga (escenario Cartagena, 15.15) ha abierto el más puro heavy metal, con su capacidad vocal, tras ser operado hace un año de una dolencia crónica e irreversible en una de sus cuerdas vocales, de la que se ha recuperado.

Los melancólicos Evergrey (escenario Estrella de Levante, 16.20), banda de Tom Englund, han exhibido su romanticismo oscuro, su intimismo en la interpretación y su aplastante metal. Poco después, Steve 'n' Seagulls (escenario Cartagena, 17.25), han mostrado su singularidad, marcada por el sarcasmo y las letras paródicas.

El heavy metal de toda la vida, ese que triunfó en España de la mano de Saratoga (escenario Estrella de Levante, 18.30), fueron los dignos representantes de ese boom de grupos españoles heavies de primeros años de los 90. Uno de los platos fuertes, Blind Guardian (escenario Cartagena, 20.00) mostrará su repertorio onírico.

Ya en horario de noche, la que para muchos fue la banda que marcaría el nuevo metal surgido en la vieja Europa, Helloween (escenario Estrella de Levante, 22.10) ha copado protagonismo.

Programación por días

Sábado, 24 de junio:

Soen, Deep Purple, Europe, H.E.A.T, The Night Flight Orchestra, Metalite, Chez Kane, The Big Deal, Dier Weg Einer Freiheit, Wormed, Crisix, Lépoka, Iron Curtain, Cryptosis, Bloodhunter, Midjungards, The Black Tree y Skullmania.

Domingo 25 de junio:

Skid Row, Kiss, The Winery Dogs, Lordi, Elegant Weapons, Nestor, Frozen Crown, Siska, Nordjevel, Demon, Aborted, Misery Index, Red Shark, Rise To Fall, Salduie, Death & Legacy, Rainover y Elure

Rock Imperium Fest está coorganizado por Madness Live y el Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con los patrocinios del Gobierno de la Región de Murcia y Estrella de Levante. Cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Autoridad Portuaria, Kia Talleres M. Gallego y Bacardí.

Un festival que en la pasada edición tuvo un impacto económico de cuatro millones y medio de euros, según un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena y que este año aumentará esa cifra, al tener un día más de celebración.