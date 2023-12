La Casa Cuna La Anunciación pide ayuda para sostener su trabajo con madres en riesgo de exclusión y sus hijos

La Fundación Casa Cuna La Anunciación ha pedido "más ayuda" para sostener el trabajo que viene realizando con las madres en riesgo de exclusión y sus hijos. Como cada año, en este tiempo de Adviento, anima a colaborar con la labor que realiza, a través de una donación o comprando una de las figuras del Niño Jesús que, de nuevo, salen a la venta.

La Casa Cuna La Anunciación, ubicada en Sucina (Murcia), es una fundación diocesana de la que se encargan las Hermanitas de la Anunciación, que atienden a madres en situación de exclusión social que tienen niños de corta edad; facilitan la ayuda necesaria a cuantas mujeres gestantes, en riesgo de aborto, lo precisan; y apoyan a las mujeres que sufren el síndrome post-aborto.

Además de la casa en Sucina, la fundación pretende ampliar su labor en el municipio de Yecla, en un edificio de cuatro plantas, que fue donado hace un tiempo, y que necesita una rehabilitación para ampliar las plazas de esta fundación diocesana y habilitar así una segunda residencia en el Altiplano.

Desde su fundación, en febrero de 2012, se ha prestado ayuda a 60 mujeres y unos 50 niños. En la actualidad, las religiosas atienden a tres mujeres. "El pasado 6 de diciembre se marchó una mamá con su hijo, después de pasar dos años en la Casa Cuna", explica la hermana Matilde Jiménez, directora del centro.

Pero en este hogar no solo se atiende a las mujeres mientras están residiendo en él, también se hace cuando ellas se marchan: "Aparte de las mujeres que ya están en la Casa Cuna, seguimos atendiendo y ayudando, en la medida de nuestras posibilidades y de sus necesidades, a las mujeres que ya se han ido. Durante todo el año hay mujeres con las que no perdemos el contacto, porque siguen acudiendo a nosotras para que les ayudemos. Porque salir de aquí no siempre es fácil".

Para realizar esta labor, la Casa Cuna cuenta con benefactores y cada año realiza una campaña en el tiempo de Navidad para pedir la colaboración ciudadana. Las personas que quieran realizar un donativo pueden hacerlo a través de Bizum (01269) o por transferencia bancaria a cualquiera de las dos cuentas habilitadas: CAIXABANK: ES95 2100 7889 7102 0001 3608 SABADELL: ES82 0081 0544 0400 0138 1939.

Además, como en años anteriores, también se puede colaborar con el proyecto de la Casa Cuna comprando una figura del Niño Jesús, disponible en tres tamaños al precio de 6, 10 o 15 euros, en las parroquias que lo soliciten o también en el Palacio Episcopal, junto al belén municipal.

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, invita a toda la Diócesis a participar en esta campaña: "La finalidad es sostener y cuidar la Casa Cuna, donde se está haciendo una obra impresionante. Lo que queremos es mantener abierta la luz de la vida, porque creemos en ella y porque es preferible hacer todo lo que podamos con tal de que haya una vida sana, en paz y con la alegría que nos regala el Señor".