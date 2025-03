Continúan las labores de búsqueda del hombre desaparecido en el río Segura en Murcia

Un amplio dispositivo de búsqueda continúa operativo desde el pasado sábado cuando, en torno a las 8 y media de la tarde, un hombre avisó al Centro de Coordinación de Emergencias-112 de la Región de Murcia. En su llamada afirmaba que había visto a una persona braceando y pidiendo auxilio en aguas del río Segura, a su paso por la capital. Los hechos ocurrían a la altura de la pasarela Jorge Manrique, uno de los puentes peatonales que hay entre el hospital Reina Sofía y el recinto ferial de La Fica, en el murciano barrio de Vista bella.

Dicho testigo, no solo llamó a Emergencias, sino que permaneció en el lugar hasta que se personaron los primeros efectivos, en concreto, de Policía Local. Rápidamente se desplazaban también bomberos del ayuntamiento de Murcia que han estado peinando ambos cauces del río durante todo el fin de semana. Esos dos detalles hacen pensar al Grupo de Homicidios y Desapariciones de la Policía Nacional de Murcia que las declaraciones de este testigo muestran “total credibilidad”.

Sin embargo, es el único. Por eso, el portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en la Región, Diego Seral, admite que “es la única persona que ha podido aportar algo de información” y solicita “la colaboración ciudadana” para conseguir localizar, presumiblemente, el cuerpo sin vida de este hombre. “Cualquier persona que viese cualquier cosa a esa hora y en ese lugar, algo que les llamase la atención: una pelea, una reyerta, unos gritos, que llame al 091”, dice.

Pero la tarea de rastreo no está siendo nada fácil. Las intensas precipitaciones que azotaron la semana pasada la Región han hecho que el cauce del río Segura baje repleto de cañas, maleza y fango. La turbidez del agua hace que la visibilidad bajo la misma sea nula, lo que complica mucho las labores de búsqueda de los bomberos, primero, y de los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), después, ya que se han incorporado al operativo hoy entorno a las 3 de la tarde.

El aumento del caudal es otro de los inconvenientes a los que se han enfrentado los efectivos. De hecho, la Policía Nacional solicitaba el pasado domingo a la CHS rebajar ese caudal para mejorar las condiciones y facilitar el trabajo de las tareas de rescate. En el mediodía de hoy, el caudal había bajado casi un metro en tan solo 24 horas, por lo que “los bomberos del ayuntamiento de Murcia ya tienen las condiciones adecuadas de seguridad, en ese trabajo incansable que están haciendo desde el primer momento”, ha apuntado el portavoz Seral.

La Unidad Área también volaba los drones sobre la zona para buscar posibles puntos ‘calientes’, que indiquen que pueda haber un cuerpo en aguas del Segura. Una búsqueda que ha resultado, hasta el momento, infructuosa. Fuentes del Consistorio, en declaraciones a LA RAZÓN, han confirmado que este lunes continuaba en la zona un retén, compuesto por 6 bomberos, 4 de los cuales estaban a bordo de una lancha neumática, tratando de dar con el paradero de este hombre que es un completo desconocido.

Así lo confirmaba la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara. “No sabemos a quién buscamos realmente, porque hasta ahora no hay ninguna denuncia de ningún desparecido, no hay ninguna persona que se haya dirigido a algún organismo a decir que ha echado en falta a alguien”, aseguraba Guevara. “Buscamos a alguien que no sabemos quién es realmente”, lamentaba.

Desde la portavocía de Policía Nacional han informado en la tarde de hoy, vía Whatsapp, que la búsqueda se focalizaba en el río a su paso por el recinto ferial de La Fica en la capital y que iba a continuar, hasta que las condiciones de visibilidad lo permitiesen al final del día. Una misteriosa desaparición que tiene en vilo a la Región de Murcia y en la que hay más interrogantes que certezas.