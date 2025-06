Los empresarios, preocupados por datos de absentismo laboral al crecer un 103 por ciento en los últimos seis años en Murcia

El absentismo laboral ha crecido un 103 por ciento en los últimos seis años en la Región de Murcia, un dato "preocupante" y a tener en cuenta para los empresarios, ya que se enfrentan, dicen, a un "coste que se suma a la normativa vigente, a los costes salariales, que hace que la situación sea crítica".

Así lo ha avanzado el presidente de Croem, Miguel López Abad, en la presentación del 'Informe sobre el Absentismo Laboral por Contigencias Comunes en la Región de Murcia y España de 2018 a 2024', elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Acompañado de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; y el presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Juan Roca, considera el presidente de la patronal que la parte empresarial "no es la que falla", como se refleja en la inversión de los empresarios en sus negocios, en la "calidad" del trabajo y en "bajar la siniestralidad", defiende.

"Ese esfuerzo por parte del empresario se ha hecho", ha afirmado López Abad, que espera que este informe, presentado este martes, arroje luz al respecto.

El informe refleja la "enorme expansión" del absentismo, tal como ha destacado el presidente de AMAT, que advierte que "esto al final afectará al PIB". Datos "preocupantes", ha insistido Roca, que ha precisado que "a diario son un millón de trabajadores los que no asisten al trabajo en España, sea por ausencia o por absentismo, y es para preocuparse".

Por sectores, sorprende, dice Roca, que donde más se registra el incremento del absentismo laboral sea en el sector servicios, en la gestión administrativa o en el sector sanitario.

Las causas "hay que analizarlas" ha dicho Roca, que considera, por ejemplo, que "el tema de la salud mental está en boga en estos tiempos, pero tratamos de sugerir soluciones a estos problemas".

No obstante, puntualiza que el fenómeno "no es exclusivo de la Región, ni de España, ni siquiera de Europa, pero en ocasiones las empresas ya no pueden más, no se les puede castigar tanto". Por ello, aboga por hacer un esfuerzo "entre todos, también las CCAA, para paliar las consecuencias de estas actividades, ya que sindicalmente no se quiere oír hablar de la palabra absentismo, últimamente es una palabra casi proscrita".

Por su parte, la consejera también ha visto con preocupación los datos de absentismo. Por un lado, ha expuesto, "porque el coste directo para las empresas y de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutuas en 2024 fue de casi 552 millones de euros, un 18,5 por ciento más que en 2023; y el coste directo para los empresarios de la Región fue de casi 237 millones de euros".

En este contexto económico también ha aprovechado para mostrar su preocupación por la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno de la Nación y a la que el Ejecutivo murciano ha formulado alegaciones al anteproyecto, porque, critica, "no se ha adoptado con el consenso necesario, no ha habido diálogo social, la patronal ha quedado al margen; y se ha hecho sin analizar el impacto de esta medida en las pymes, que representan más del 95% del tejido productivo de Murcia".

A su juicio, este informe "va a ayudar a abordar uno de los grandes retos que tiene el tejido empresarial de la Región de Murcia, el absentismo laboral. Y este informe permite dimensionar el fenómeno y también las consecuencias directas para la competitividad de las empresas".

800 millones de coste para las empresas en Murcia

El aumento del absentismo en la Región de Murcia el pasado año se situó alrededor del 5,4 por ciento respecto a 2023, lo que supone "casi 800 millones de euros de coste para las empresas murcianas", ha lamentado López Abad, que ha dejado claro que "esto no afecta solo a una parte de la empresa, afecta a todo".

En concreto, el coste de las prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social y de las Mutuas se situó en 315,41 millones, lo que supone un 57,14 por ciento del coste total; mientras que el coste directo total para el empresario fue de 236,58 millones de euros, casi un 43 por ciento del coste total.

Si se incluye el coste de los procesos de las empresas cubiertas por la Seguridad Social asciende a más de 821,2 millones en la Región, un incremento que en los últimos seis años se ha traducido en un 103,75 por ciento y respecto a 2023 un 14,34 por ciento.

En la Región de Murcia para el total de las patologías traumatológicas en 2024, la duración media por contigencias comunes fue un 52,71 por ciento superior a la duración media por contigencias profesionales.

Se desprende del informe y tal como han defendido López Abad y Roca, "si las Mutuas contasen con los recursos y competencias de gestión se podría prestar asistencia sanitaria integral y emitir las altas en el total de las patologías traumatológicas, lo que generaría un ahorro potencial total de 120,46 millones en la Región".

Así, en la Región las bajas por enfermedades o accidentes no laborales para la población protegida por el sector de mutuas en 2024 se situaron en 152.607 procesos, lo que supuso un aumento del 1,87 por ciento respecto a las bajas en el ejercicio 2023.

Las bajas que se produjeron para la población protegida por el total sistema (entidades gestoras y mutuas) en 2024 para Murcia fueron de 244.458, lo que supuso un incremento interanual del 5,42 por ciento.

En cuanto a los costes derivados, el informe pone de relieve "el laberinto burocrático existente, las listas de espera en la sanidad pública y el riesgo moral del que se deriva un uso indebido de estas prestaciones son los orígenes de este mayor gasto".

El equivalente de trabajadores que no acudieron ningún día a trabajar para la población protegida por el total sistema en 2024 en Murcia fue de 48.374 trabajadores protegidos, con un incremento interanual del 17,78 por ciento.

En cuanto a la evolución del número de procesos abiertos superior a 365 días, entre enero de 2019 y abril de 2025 la evolución de los procesos de ITCC (Incapacidad Temporal por Contingencia Común) abiertos con duraciones superiores a 365 días en el sector de mutuas en la Región se multiplicaron por 8,83, pasando de 536 procesos abiertos de más de 365 días a enero de 2019 a 4.735 procesos abiertos de más de 365 días a abril de 2025.