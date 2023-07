El Gobierno murciano advierte: "Vox no quiere un gobierno de coalición, sino de imposición"

Continúan los reproches en la Región de Murcia tras negativa de Vox de sentarse a negociar con el PP la posible investidura de Fernando López Miras. Esta vez, por parte del Gobierno regional, cuyo portavoz y consejero de Presidencia en funciones, Marcos Ortuño, ha asegurado que quien quiere algo, "encuentra el medio, y quien no, la excusa". Así lo ha dicho antes de asegurar que si la Comunidad finalmente acaba con una repetición electoral, la culpa sería únicamente de Vox. "Es incuestionable la voluntad de diálogo y de negociación que ha mostrado el PP. Pero Vox no quiere sentarse a hablar para acordar medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Vox no quiere un gobierno de coalición, sino de imposición".

Así lo ha expresado tras la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, en cuya comparecencia ha puesto de relieve la parálisis a la que se está sometida la ciudadanía regional tras dos meses desde la celebración de las elecciones autonómicas. "Es un bloqueo al avance y al progreso de la Región de Murcia, al impulso de los proyectos que necesitamos para seguir creciendo".

Así, ha señalado que a la exigencia de tener una vicepresidencia, el partido de Santiago Abascal quiere que esa cartera tenga "funciones ejecutivas de control al gobierno, con la posibilidad de valorar la idoneidad de los consejeros del Partido Popular y de las políticas del Ejecutivo". Un aumento de las "exigencias" de Vox y ante el que el PP no cederá. Especialmente tras los resultados del 23J.

Además, ha remarcado que "dialogar no es imponer, y negociar no es exigir", y en la actual situación, quienes "pierden" son quienes necesitan medidas urgentes como los agricultores, los docentes los sanitarios y los jóvenes. "Nuestra voluntad de diálogo es incuestionable. Hemos propuesto llegar a un acuerdo programático, negociar el senador autonómico, que tengan representación en la mesa, así como otros cargos de representación parlamentaria e institucional, pero Vox solo quiere imponer".

"Tras los comicios autonómicos, tenemos 21 diputados en el parlamento regional, lo que supone el 46 por ciento de la representación en la Asamblea. Si trasladamos ese porcentaje al Congreso, es como si Alberto Núñez Feijóo hubiera conseguido 164 diputados. ¿Alguien entendería que Abascal bloqueara el gobierno por exigir la vicepresidencia y varios ministerios? Evidentemente, no".

En este sentido, y tras las varias comparaciones que se han realizado con los pactos alcanzados en otras comunidades, como la Comunidad Valenciana, el consejero ha asegurado que de todas las comunidades en la que PP y Vox pueden pactar, "la Región de Murcia es en la que los populares tienen los mejores resultados, y precisamente es donde Vox más está exigiendo. Le pedimos que reflexione su postura".

Ni un paso atrás

De la misma manera, Ortuño ha insistido en que no se va a dar "ni un paso atrás" en temas como la protección del Mar Menor, cuya ley autonómica Vox quiere reformar, ni en la lucha contra la violencia de género.

"Una repetición de elecciones no beneficiaría a la Región. Por eso no queremos que suceda, pero tienen que sentarse a dialogar y negociar, porque ha quedado demostrado que nuestra voluntad es incuestionable".

De no alcanzar un acuerdo antes del 7 de septiembre, cuando se cumplan dos meses desde el primer intento de investidura, la Comunidad se vería abocada automáticamente a una repetición electoral que, según los cálculos que ha expresado el consejero, podrían producirse en la segunda quincena del próximo mes de octubre.