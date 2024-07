El Gobierno murciano estudia ya "todas las posibilidades" ante la probable salida "unilateral" de Vox

El Gobierno de la Región de Murcia está estudiando ya "todas las posibilidades" ante la posible y más que probable ruptura del gobierno de coalición entre PP y Vox derivada de la crisis migratoria y el reparto de menores no acompañados. El órdago lanzado por Vox de romper los gobiernos de coalición si se aceptaba la atención y acogimiento de los menores no acompañados ha provocado una fuerte ola de reacciones, que culminará con la reunión de esta tarde de la directiva nacional del partido de Santiago Abascal, en la que se anunciará si hay finalmente una ruptura en las autonomías. Mientras tanto, los miembros del Consejo de Gobierno de Vox en Murcia, José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo, han faltado hoy a la reunión semanal con el presidente Fernando López Miras, escenificando así una crisis en la coalición.

"Estamos estudiando ya todas las posibilidades", aseguraba durante la rueda de prensa el portavoz autonómico, Marcos Ortuño, quien ha recordado que de hacerse real esta ruptura, respondería absolutamente a "una decisión unilateral", ya que el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox firmado hace un año "se está cumpliento punto por punto".

Ortuño, quien ha insistido en que desde las filas populares del Gobierno siguen "trabajando con normalidad, y pensando siempre en el interés general de los ciudadanos de la Región", ha insistido en que trabajan también en todos los escenarios posibles ante la posible salidad de Vox del Ejecutivo autonómico, que podría ir desde un gobierno en solitario con 21 diputados (23 es la mayoría absoluta) hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. "La decisión se tomará con responsabilidad, mesura y prudencia".

También ha indicado que, durante las últimas horas, tanto el presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, como el vicepresidente y líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, han mantenido una conversación abordando esta situación, aunque no ha dado más detalles de la conversación.

Solidaridad con Canarias

Lo que está claro, ha dicho Ortuño, es que la Región de Murcia no puede dejar de atender una situación de vulnerabilidad como la que viven los menores de Canarias. "No se nos puede pedir que no atendamos a 16 niños sin familia, que no seamos solidarios. Nosotros hemos pedido solidaridad en otros temas como el agua y la financiación autonómica. No podemos dar la espalda a Canarias".

El portavoz ha recordado que España está en una "situación migratoria sin precedentes" provocada por la "dejación de funciones de Pedro Sánchez, que ha descargado y derivado la responsabilidad en las Comunidades autónomas".

Asimismo, ha recordado que la Región está "colapsada" y existe una sobreocupación de los inmigrantes está "al 200%". "El gobienro de España tiene que asumir la responsabilidad y no puede descargar los problemas en las comunidades". Así, incide en que la Región tiene una "presión migratoria propia", por lo que ha pedido que se tenga en cuenta dicha situación en el reparto de menores.