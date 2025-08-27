Herido un camionero de 61 años al sufrir un aparatoso accidente en la RM-15 a su paso por Bullas (Murcia)

Un hombre de 61 años ha resultado herido este miércoles al volcar el camión que conducía en la autovía RM-15, a la altura del punto kilométrico 38, en el termino municipal de Bullas (Murcia), según informaron fuentes del Centro de Coordinación y Emergencias.

A partir de las 8.00 horas, el 1-1-2 ha recibido numerosas llamadas alertando de que, como resultado de un aparatoso accidente, el chofer de un camión podría estar atrapado en el interior de la cabina mientras los depósitos del vehículo expulsaban combustible.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, que ha solicitado asistencia sanitaria urgente y ha verificado que el conductor había conseguido salir del interior del habitáculo por sus propios medios.

Como consecuencia del siniestro, el herido ha sido trasladado al Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz.

Ha sido necesaria la intervención de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) para labores de contención de combustible y limpieza de calzada.