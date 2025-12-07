Tradiciones
López Miras asiste a la bajada de la patrona de Yecla, en el marco de las Fiestas de la Purísima Concepción
La Región de Murcia cuenta ya con 14 Fiestas de Interés Turístico Internacional
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, asistió hoy a la bajada de la patrona de Yecla, la Virgen del Castillo, donde puso en valor que "éste es un momento muy especial y emocionante". Asimismo, agradeció el trabajo realizado por la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción, con su presidente a la cabeza, José Luis Soriano.
Para el presidente, "la bajada de la Virgen es un momento en el que se acercan vecinos de otros rincones de la Región", y resalto las 'Arcas Cerradas', "parte de la identidad de Yecla y de la Región de Murcia".
Y es que, la Región de Murcia cuenta ya con 14 Fiestas de Interés Turístico Internacional. Las Fiestas de la Purísima Concepción cuentan con esta distinción desde el año pasado.
