López Miras ensalza la grandeza regional y reivindica la "igualdad" en España en el Día de la Región de Murcia

La Región de Murcia conmemora, como cada 9 de junio, el aniversario del Estatuto de Autonomía, que este año cumple 42 años. En esta ocasión, el Día de la Región de Murcia ha viajado hasta Santomera, que ha sido el escenario escogido para llevar a cabo el acto institucional al que han acudido los principales representantes de la sociedad civil, política, económica y social de la Comunidad, para ser testigos de la entrega de las Medallas de Oro y altas Distinciones con las que se ha distinguido a los murcianos y murcianas más destacados del año.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha sido el encargado de concluir el acto haciendo hincapié en la "grandeza" de este territorio, y ha recordado que en la Región de Murcia "no somos pequeños". Así, ha recordado a quienes hicieron grande esta tierra. "Somos la tierra de Isaac Peral y de Juan de la Cierva, somos la Huerta de Europa, y allí donde busquemos excelencia, ya sea en ciencia, en deporte, en arte, en economía o en cualquier ámbito, encontraremos el nombre de muchos hijos de la Región de Murcia”.

Además, ha subrayado la importancia de “la España que se forjó en 1978 con la Constitución, que es la que hoy disfrutamos y la que defenderemos a toda costa”. En referencia a ese marco de derechos y libertades, afirmó que “lo que hoy vivimos y algunos hemos tenido la suerte de disfrutar durante toda nuestra vida no siempre estuvo ahí. Y, por eso, no sólo no debemos darlo por sentado, sino que debemos protegerlo todos los días”.

Así, ha pedido“mirar al futuro, a las próximas generaciones y ofrecerles esa misma España ilusionante que nos legaron quienes supieron desde el acuerdo aprobar una Constitución y un Estatuto de Autonomía”.

Cuando se celebra el 42 aniversario del Estatuto de Autonomía, López Miras también se comprometió a “pelear donde sea necesario” para que haya una “igualdad de trato a nuestra tierra”, en un contexto en el que las leyes se están aplicando en España “según el territorio, lo cual es un error”. Al respecto, advirtió de que “a todos nos corresponde disfrutar de la distribución de los recursos, sean éstos económicos, naturales o de cualquier tipo. Por ello, pelearé donde sea necesario porque algo tan simple de entender se aplique: todos los españoles somos iguales”.

Otro de los asuntos que abordó López Miras en su discurso fue la necesidad de que las administraciones central, autonómica y local “actúen de manera coordinada y leal”, porque “debemos administrar los recursos con tanta prudencia como lo hacen todas las familias murcianas que bregan, cada vez más, por llegar a fin de mes”.

"Lealtad y solidaridad"

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha asegurado que la creación del Estatuto de Autonomía "ha conseguido que avancemos en campos como la igualdad, el incremento de los servicios públicos y para mejorar la calidad de vida de las personas".

De la misma manera, ha condenado la "polarización y fragmentación" política que se vive actualmente, por lo que ha pedido a las instituciones a que se esfuercen "en recuperar la confianza de la ciudadanía, en ser auténticos con nuestros comportamientos y transparentes para atender a las críticas".

No obstante, Martínez ha apelado a la "lealtad y solidaridad" del conjunto nacional en ámbitos como la financiación autonómica "sin privilegios" y que dote a la Comunidad de "los recursos necesarios", como lo es el trasvase Tajo-Segura. Dos emblemas que también deben aplicarse para "garantizar qeu las infraestructuras lleguen en condiciones a todas las comunidades por igual", y también para alcanzar un "compromiso colectivo con el Mar Menor, para asegurarnos de que nuestra región no quederelegada en el desarrollo y acceso a los servicios básicos".

La presidenta ha animado a la ciudadanía a ser partícipe de las instituciones, que está abierta a la sociedad para que todo el mundo sea partícipe del crecimiento de la Región.

La Atenas "moderna"

En nombre de los miembros distinguidos ha tomado la palabra el Jefe Superior de Policía de la Región de Murcia, Ignacio del Olmo, quien ha presentado la metáfora de que la Región de Murcia es como una Atenas "moderna", en la que hay altas distinciones al mérito deportivo, como el caso de la futbolista Eva Navarro o el contrarrelojista Luis León, así como el espacio destacado que existe para las ciencias, o la importancia de quienes se dedican a la protección de la ciudadanía.

"La Policía Española es la primera que se creó a nivel mundial. Cumplimos 200 años, con todas sus crisis, contradicciones y grandezas. Hemos llegado hasta aquí, y nos gustaría estar 200 siglos más si es necesario".

Galardonados

Las Medallas de Oro de la Comunidad han ido a parar a la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal), que cumple cien años de trayectoria; a la Federación Murciana de Fútbol, que también celebra este año su centenario; al Cuerpo de la Policía Nacional, en su 200 aniversario; a la futbolista internacional yeclana Eva Navarro, que se proclamó este pasado verano campeona del mundo; al ciclista muleño Luis León Sánchez, recientemente retirado, y, a título póstumo, al artista plástico ciezano Pepe Lucas.

Además, recibieron el Diploma de Servicios Distinguidos la Universidad Politécnica de Cartagena; la Fundación Síndrome de Down Región de Murcia (Fundown); el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia; la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061; el astrofísico cartagenero Rafael Rebolo; el jurista yeclano Francisco de Asís Pérez de los Cobos, y el director mundial de IBM Research y vicepresidente corporativo de la multinacional, el murciano Darío Gil.