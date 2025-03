López Miras: "Nadie entendería que no hubiera presupuestos"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves que "nadie entendería que no hubiera presupuestos" para 2025 en la comunidad y ha insistido en que el Gobierno autonómico está dispuesto a negociar "hasta el final" guiado "exclusivamente por el interés general".

Al ser preguntado por los medios de comunicación en un acto público celebrado en Murcia, López Miras ha destacado la diferencia entre la gestión de su gobierno y la del Ejecutivo nacional, liderado por Pedro Sánchez, y ha asegurado que el primer año de la presente legislatura la Región aprobó sus cuentas anuales.

"Hay una gran diferencia entre Sánchez y el Gobierno de la Región de Murcia, y es que Sánchez ha hecho algo que nunca se había hecho en democracia: estar toda una legislatura sin ser capaz de presentar unos presupuestos, y esto, desde luego, incumple el mandato constitucional", ha afirmado.

El dirigente autonómico ha aseverado que en la Región "tenemos los presupuestos de 2024" y, "por tanto, no hay ningún tipo de similitud entre la desobediencia constitucional de Pedro Sánchez, incumpliendo ese mandato constitucional y no llevando ni unos solos presupuestos durante la legislatura, y la Región, que ya tiene aprobados".

Al hilo, ha subrayado que su único interés para impulsar las cuentas de 2025 es "el de la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia", que se verán beneficiados, según sus palabras, con "más inversión en sanidad, más inversión en educación, más inversión en políticas sociales, menos impuestos, menos trabajos burocráticos".

En este sentido, López Miras ha manifestado su disposición a dialogar y llegar a acuerdos y ha recalcado que "nadie entendería que por cuestiones que nada tienen que ver con la Región, los murcianos no tuvieran presupuestos".

En ese marco, el presidente murciano ha insistido en que está dispuesto a "desgastarse" si es necesario para conseguir unos presupuestos que beneficien a los ciudadanos. "Si yo me tengo que desgastar para que no se desgaste la Región de Murcia, si yo me tengo que desgastar para que no se desgasten los murcianos, yo lo voy a hacer. Y voy a negociar hasta el final", ha dicho.

Asimismo, ha mostrado su convencimiento de que si se dejan de lado "intereses partidistas, nacionales o políticos", se podrán aprobar pronto porque esa es la "voluntad" del Ejecutivo autonómico. "Quien diga que está complicado es el que tiene que decidir si quiere que haya presupuestos en la Región de Murcia o no", ha remarcado.

"Ayer en la Asamblea Regional quedó claro. Nosotros queremos, estamos en disposición y nuestro único interés es el de los ciudadanos de la Región de Murcia. Si el resto también se guía por este interés y no hay intereses partidistas, ni intereses nacionales, ni intereses políticos, estoy convencido de que tendremos presupuestos muy pronto", ha enfatizado.