La manifestación ilegal de grupos ultras acaba dispersada con apenas 50 personas y sin incidentes en Torre Pacheco

La jornada del martes ha transcurrido, como los días anteriores, con mucha tensión en las calles de Torre Pacheco. La manifestación convocada a través de redes sociales por grupos de ultraderecha, bajo el lema ‘Solo el Pueblo salva al Pueblo’, mantuvo en vilo todo el día a los vecinos del municipio, pero no contó con la asistencia multitudinaria que se esperaba.

Dicha protesta, que se había convocado en la plaza del Ayuntamiento pachequero, no contaba, además, con la autorización de la delegación del Gobierno, tal y como informó su titular, Mariola Guervara. Los promotores estarían detrás de las siglas ‘Deport Them Now’ (‘Deportarles Ahora’), un grupúsculo ultra, cuyo líder era detenido en la localidad barcelonesa de Mataró, horas antes.

El importante despliegue policial ha impedido a la caída del sol que los radicales pudiesen acudir a dicho a acto y protagonizasen altercados violentos.

Así lo ha confirmado uno de ellos, el líder de la empresa ‘Desokupa’, Daniel Esteve, quien informaba en su cuenta de Instagram que los agentes de la Guardia Civil les expulsaban del pueblo, 45 minutos antes del inicio de esa manifestación; que ha comenzado a las 20 horas de la tarde de este martes.

Los efectivos de la Benemérita han identificado a estas personas -muchas de ellas con antecedentes por delitos violentos- y les instaban a abandonar la población para evitar enfrentamientos y refriegas.

Finalmente, a la manifestación han acudido en torno a medio centenar de personas que, minutos después de su inicio, se disgregaban por las calles aledañas al Consistorio, al grito de “¡Viva España!”.

El blindaje de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha permitido que dicha protesta -a pesar de su ilegalidad- haya transcurrido tranquila y sin incidentes reseñables, al menos antes de caer la noche.

“Tengo miedo de salir a a calle, por la noche no salgo, me quedo con mi hija”, cuenta un vecino del municipio, que no oculta su preocupación por lo que pueda ocurrir, cuando se ponga el sol, en lo que sería una nueva noche de disturbios en Torre Pacheco