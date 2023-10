Más de 175.000 personas viven en situación de pobreza severa en la Región de Murcia

La Región de Murcia es una de las Comunidades con mayor cantidad de personas en situación de pobreza severa. “En la Región, hay más de 175.000 personas en esta situación, es decir, que viven en hogares en los que no se ingresan más de 560 euros mensuales por unidad de consumo”. Así lo ha puesto de manifiesto este martes la presidenta de la Red de Lucha Contra la Pobreza en la Región de Murcia (EAPN-RM), Rosa Cano, tras presentar los datos del Informe de EAPN España relativos a la Región de Murcia, que se sitúa como la quinta comunidad con mayor índice de pobreza: “En nuestra Región, una de cada tres personas está en riesgo de pobreza y exclusión social. En cifras absolutas, hablamos de casi medio millón de murcianas y murcianos”.

Cano ha acudido a la Asamblea Regional para presentar los datos de esta "lacra" que afecta a España y la Región. Allí se ha reunido con la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, a la que le han transmitido que “la lucha contra la pobreza tiene que estar en el centro de la acción política y en el centro de la Asamblea Regional”.

"No podemos mantenernos al margen, No podemos mirar hacia otro lado como si no pasara nada o como si lo que pasara no tuviera nada que ver con nuestro día a día", incidió.

De esta forma, y ante esta situación de emergencia social, la EAPN regional apela a las instituciones y a los poderes públicos a poner en marcha medidas que intenten paliar los efectos de la pobreza en la ciudadanía. Entre ellas, según ha explicado Cano, “la creación de una Comisión Permanente de Pobreza en el seno de la Asamblea Regional, como una herramienta importante a la hora de trabajar para luchar y poner en marcha medidas que le digan al Gobierno Regional el camino a seguir”.

Por su parte, Martínez les ha trasladado el apoyo del Parlamento Regional a su iniciativa. “Creo que es importante que la lucha contra la pobreza forme parte de la agenda parlamentaria de forma permanente”.

Posteriormente, los miembros de la EAPN-RM han presentado estos mismos datos a los representantes de los cuatro grupos parlamentarios, con quienes han mantenido una reunión en la sala de conferencias de la sede parlamentaria.

Tras la reunión, la presidenta de la Asamblea Regional, miembros de la Mesa de la Cámara, portavoces y diputados de los grupos parlamentarios y personal de la Cámara han acompañado a los miembros de la Red en la lectura de su Manifiesto. En él, la EAPN-RM ha reclamado con urgencia el diseño y puesta en marcha de una Estrategia de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, que afronte la pobreza como un todo, con medidas relativas a vivienda, educación, sanidad, empleo, política social, entre otros. “La estrategia debe implicar a todas las Consejerías y dejar claro quién tiene que hacer qué, los indicadores de cumplimiento de los objetivos, el calendario y la financiación de todas las medidas”.

La EAPN-RM recuerda en el Manifiesto que “la pobreza es la consecuencia de la organización social y económica que nos hemos dado. Por eso mismo, actuar contra ella es posible. Luchar contra la pobreza es una decisión política”.