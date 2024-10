Estudiantes de Murcia lanzan huevos, petardos y limones a los agentes durante una protesta por la PAU

Arededor de 40 agentes de la Policía Nacional ha tenido que desalojar este viernes a más de un millar de estudiantes concentrados en la puerta de la Consejería de Educación para protestar ante la "incertidumbre" generada en torno a las condiciones de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Los policías, pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), han tenido que recurrir a 'bocachas', esto es, escopetas con medios adaptadosantidisturbios, que han empleado al aire, y a escudos para evitar los huevos, petardos y limones lanzados por los estudiantes, la mayoría de segundo curso de Bachillerato, en la puerta de la Consejería, en la Avenida de La Fama.

En los carteles portados por los jóvenes se podía leer, entre otras frases y lemas, 'Queremos estudiar, no improvisar', 'Sin información, sin preparación', 'Somos estudiantes, no estadística' 'Vuestros berrinches no están por encima de nuestro futuro', 'Somos estudiantes, no delincuentes', 'Si las excusas fueran notas sacarías un 10' o 'Ansiedad: 100%, Info de la PAU: 0%'.