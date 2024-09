La Mesa del Secano plantea "excepcionalidades" que beneficien a agricultores y ganaderos afectados por la sequía

El Gobierno regional planteó esta mañana un conjunto de excepcionalidades para el cobro de la PAC que beneficien a los agricultores y ganaderos de secano afectados por la sequía en la Región de Murcia. Así lo anunció la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la celebración de la Mesa del Secano.

“Se trata de un conjunto de nuevas resoluciones excepcionales que adoptamos ante las circunstancias climatológicas adversas que genera la sequía y que están incluidas en los ecorregímenes, lo que facilitaría a los profesionales del campo el cobro de ayudas en un momento especialmente duro para ellos porque están teniendo que modificar sus previsiones iniciales de cultivo”, explicó la consejera.

“Si no hay agua, las parcelas de cultivo de secano se ven gravemente afectadas porque el árbol muere, no nacen los frutos o apenas generan cosecha, y es injusto que los agricultores pierdan esas ayudas dado que sí han tenido que realizar las inversiones previas como cada campaña”, destacó Rubira.

Entre las iniciativas propuestas están las de garantizar que los agricultores se puedan acoger a las prácticas de los eco regímenes voluntarios a favor del clima como cubiertas vegetales e inertes en leñosos, que seguirán teniendo que conservarlas vivas dos meses en vez de cuatro, y la reducción de los días de pastoreo para la ganadería extensiva. Además se pasa del 50 por ciento al 25 por ciento la superficie dedicada a rotación de cultivos, y siembra directa con la que mejorar las labores para airear el suelo.

La Mesa del Secano en la Región de Murcia también ha servido para valorar los datos de la previsión de campaña que hay para cultivos como la almendra, la oliva o la uva de vinificación.

“Llevamos meses alertando de la dramática situación de los cultivos leñosos de secano, llamando la atención sobre las perdida de árboles por la falta de lluvias y hoy vemos la consecuencia directa. La previsión de las campañas de almendra, oliva o uva de vinificación va a estar muy por debajo del potencial que tenemos”, indicó la consejera de Agua, Agricultura Ganadería y Pesca, Sara Rubira.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el año hidrológico que terminará hoy ha sido el más seco desde que hay registros, datos que confirman las valoraciones presentadas por la Consejería en la anterior Mesa del Secano en la que ya se exigió al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes para poder salvar al arbolado.

“No es de recibo ver como nuestros agricultores tienen que arrancar árboles muertos cada semana o que nuestros ganaderos no encuentran agua para dar de beber a los animales, y que desde el Ministerio nos digan que no existen problemas de sequía en la Región de Murcia cuando, sin contar las cada vez más escasas aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, el volumen de agua embalsada no llegaría al 10 por ciento”, concluyó la consejera.