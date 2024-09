Más de 320.000 árboles enferman por la sequía y las plagas en la Región de Murcia

La falta de precipitaciones prolongadas en el tiempo hace que muchos de los árboles que cubren los montes y las zonas de secano de la Región de Murcia se hayan visto afectados y debilitados ante la sequía estructural que golpea al sureste español, facilitando la proliferación de enfermedades y plagas derivadas de este grave problema hidrológico. En concreto, según la Asociación Meteorológica del Sureste (AMETSE), se cifran en más de 320.000 los árboles que se encuentran en esta situación crítica, y aseguran que ya ha tomado tintes de «catástrofe ecológica» comparable a escenarios como los incendios forestales.

Enclaves como Sierra Espuña, el Valle de Carrascoy o la Sierra de Almenara son algunos de los parajes en los que se puede encontrar esta desoladora imagen, propia de zonas de secano en las que las condiciones climatológicas son más severas.

Si bien es cierto que la solución podría ser un aumento de las precipitaciones, desde AMETSE ya avanzan que este escenario se agravará ante la previsión de que no haya lluvias significativas en el Sureste nacional.

Pero más allá de invocar a la lluvia, desde la propia AMETSE apuntan a otro tipo de medidas que pueden ponerse en marcha para evitar que los riesgos sean aún mayores. El portavoz de la Asociación Meteorológica, Ginés Mirón, tiene claro que este problema no depende de las aportaciones de agua que puedan llegar desde infraestructuras como el trasvase, sino que las actuaciones tienen que ir más encaminadas hacia la prevención.

«Lo que hay que intentar desde las administraciones es que no vaya a más y prevenir consecuencias más graves. No se puede evitar que los árboles se sequen ante la falta de agua, pero por eso es necesario llevar a cabo una gestión eficaz en las zonas secas y todo lo que pueda pasar en ellas», como el elevado riesgo de incendio o que sea un foco de plagas.

«Los árboles enfermos pueden afectar a los más cercanos que no estánmal», indica Mirón.

Entre otras propuestas, por ejemplo, pide más refuerzo de las brigadas forestales durante los meses de invierno, para que se haga «un seguimiento» del estado de los árboles y puedan realizarse actuaciones como zanjas para que la desertificación no avance tanto en los meses fríos.

Asimismo, reclama que desde la comunidad autónoma se contrate a gente durante la temporada de otoño e invierno para controlar esta situación. «Los árboles están muy débiles, y aunque tenga mucho que ver con las condiciones ambientales, hay que intentar que el problema no vaya a más», zanja Mirón.

El Ministerio da la espalda

Para hacer frente a esta situación de emergencia ecológica, desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca se exigió al Ministerio del ramo en una carta remitida conjuntamente con comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja, la convocatoria de la Mesa de la Sequía para abordar la excepcionalidad de la situación que atraviesan estas comunidades como se hizo en 2022 y 2023.

No obstante, la respuesta del Ministerio no fue la esperada por las regiones afectadas, ya que según un escrito remitido por el Subsecretario del Departamento nacional, Ernesto Abati, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la sequía no es «una situación generalizada» en el resto del territorio, «y no parece que un foro de ámbito nacional como la Mesa de la Sequía sea el adecuado para analizar situaciones que no afectan a todas las comunidades».

De hecho, insta a las regiones en emergencia a que «incentiven» la contratación del Seguro Agrario, y deja en manos de las autonomías la «reflexión y resolución de cuestiones propias de cada ámbito territorial», en función de las particularidades, cultivos y afecciones señaladas por cada comunidad autónoma.

Frente a este desplante y falta de soluciones, fuentes de la Consejería de Agua de la Región de Murcia informaron que este mismo lunes se reúne la Mesa del Secano en la Comunidad donde se abordarán las cuestiones acerca de las medidas a implantar de cara a los próximos meses así como las actuaciones de prevención ante posibles futuros riesgos.