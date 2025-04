Miguel López Abad: «Europa no decide tan rápido como Trump, debe lanzar contramedidas»

Miguel López Abad es natural de La Algaida, pedanía de Archena (Murcia, 1970). Es el gerente de un holding de empresas de tratamiento de residuos, que se llama Global París y que cuenta como punta de lanza con ‘Desguaces París’ en Lorquí (conocidos por todos los murcianos que viajan por la autovía en dirección Cieza-Madrid). Se acaba de operar de la vista y se ha quitado unas gafas grandes, que le daban una apariencia muy personal. Pero la visión de este empresario murciano sigue lúcida y clarividente. Se muestra preocupado por los aranceles de Trump, por los intereses de las empresas de la Región y se ‘moja’ en la arena política nacional: presupuestos, reducción de la jornada laboral o Salario Mínimo Interprofesional. Da titulares y afirma que el sector turístico de su tierra es terreno fértil para invertir. Habla también un lenguaje puramente empresarial: costes, beneficios y resultados. Pues, precisamente, este es el resultado de una charla distendida en su despacho, en la segunda planta de la sede de CROEM en Murcia, donde atiende a LA RAZÓN.

Se van a cumplir casi 9 meses de su mandato al frente de CROEM, ¿qué balance hace?

Después de estos meses al frente de la patronal, de alguna manera me avala mi experiencia en la gestión en las organizaciones, para saber testear y saber cómo funcionaba la casa -CROEM- y, después seguir ahondando en la problemática, en la casuística del tejido empresarial de las empresas de la Región de Murcia. Ha sido una actividad bastante frenética, donde he tenido muchísimos contactos, con las empresas, con la Administración y me ha servido para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de anticiparnos al futuro, a lo que nos va a venir. Y yo creo que ese es un trabajo que los empresarios hacemos muy bien en nuestras empresas y las organizaciones empresariales tenemos que hacer por todas las empresas.

Este jueves ha dicho que las consecuencias de la política arancelaria de Trump van a ser muy graves para las empresas de la Región. ¿Cómo de graves y qué puede hacer la patronal para tratar de ‘amortiguar’ esta nueva realidad?

Al final, las consecuencias de estos aranceles lo que hacen es que al consumidor norteamericano le suba el precio de lo que adquiera que venga de Europa, con un 20% de recargo, por lo tanto, se van a ver afectadas las ventas, sí; se van a ver afectadas las compras por parte de los distribuidores americanos, respecto a los productos europeos y, en este caso, de España y de la Región de Murcia, sí. Por lo tanto, las consecuencias no son buenas. En Murcia tenemos un sector exportador a Estados Unidos: desde vino, aceites, productos no perecederos, golosinas, incluso, industria petroquímica.. Por lo tanto, son muchos sectores los que se van a ver afectados por estos aranceles. Y le va a afectar de lleno. Por eso, la patronal, lo que tenemos que hacer es estar en los foros en los que tenemos que estar, para defender una respuesta ágil y rápida desde Europa, que es lo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque Europa no decide con la rapidez del presidente norteamericano. Aquí necesitamos muchos meses para reconducir o para llevar a cabo esas medidas, que deben de ser enérgicas, contundentes, para ganarnos el respeto y poder negociar desde esas medidas, contramedidas que tenemos que lanzar desde Europa. Desde la unidad, por supuesto.

De momento, no hay presupuestos en la Región de Murcia y parece que la pelota está en el tejado de VOX. ¿Qué le parece su postura y cómo afecta esto a las empresas de la Región?

Nosotros no entendemos de dejación de funciones o de intereses personales, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de industria, cuando hablamos del interés general de la Comunidad. Cuando un murciano emite su voto, no piensa con quién se va a pactar después, para llevar a cabo los presupuestos; que son imprescindibles y necesarios para el crecimiento y desarrollo de nuestra Región. Una administración que prorrogue los presupuestos está condenada, como mínimo al estancamiento, cuando no a la ralentización. ¿Por qué? Porque lo que pasa en 2025, no es lo mismo que lo que pasó en el 2024. Las inversiones que hay que acometer en 2025 no son las mismas que en 2024. Los costes salariales no son los mismos en 2025 que en 2024. Cualquier acción que haya que hacer, por ejemplo, esta situación que vamos a vivir de los aranceles. Esto no se contemplaba en el 2024. ¿Con qué medidas? ¿Cómo vamos a ayudar a las empresas a paliar esas pérdidas?; o esas condiciones que se encuentran ahora, novedosas, que en 2024 no estaban y no tienes un presupuesto sobre el que trabajar. Es que es una situación que, por parte de la patronal, exigimos que se llegue a acuerdos para firmar los presupuestos de la Región.

¿Cuál es el estado de salud de las empresas de la Región de Murcia, si exceptuamos a aquellas que se están viendo directamente afectadas por los aranceles de EE UU?

Las empresas de la Región de Murcia, quizás por las circunstancias que vivimos en nuestra Región, de carencia; como las infraestructuras hídricas, de ser la comunidad peor financiada.. Eso te hace competir desfavorablemente respecto a otras comunidades. Eso ha hecho que el empresario murciano esté curtido y esté acostumbrado a trabajar y a competir en situaciones, digamos, hostiles. Eso hace que las empresas de la Región estén ahí. Y tienen una resiliencia especial respecto a otras comunidades. El empresario en general y, especialmente el murciano, está bastante atosigado por las medidas impositivas que se nos vienen. Por el aumento de costes, que no se ve reflejado en los beneficios que tenemos en las empresas. Y eso es una cosa que preocupa muchísimo a los empresarios. Porque al final, el motivo de tener una empresa es porque se hace una inversión, se hace un trabajo y tiene un retorno. Cuando ese retorno se ajusta tanto y se lleva tanto al extremo, que hace peligrar la vida de las empresas, pues surge la preocupación que estamos viviendo ahora mismo. Muchas medidas, muchas medidas regulatorias, cada vez más, cada vez más costes. Y luego la complicación que existe. Cómo competimos con el resto de mercados, a la hora de contratar, qué mano de obra encuentras, la necesaria o no, no se encuentra. Estamos sufriendo bastantes problemas, a la hora de hacer crecer nuestras empresas o implantar empresas. El tema energético nos preocupa muchísimo. Porque Murcia tiene carencia, es deficitaria de energía. Entonces son temas que al empresario le preocupan. Y que están ahí y nosotros lo estamos detectando.

¿Cree que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha gestionado bien las subidas del Salario Mínimo Interprofesional? Da la sensación que, en el llamado ‘diálogo social’, se tiene muy poco en cuenta la opinión de la patronal.

Mi presidente nacional dice que “es un monólogo”. No es un diálogo, es un monólogo, efectivamente. Cuando hay un pacto firmado por la mesa de la negociación. Cuando hay más de 4.000 mesas que han llegado a sus pactos. Donde se contempla una subida salarial, donde se estipula un 3 % para 2025. Donde está incluido en los presupuestos de cualquier empresa. Donde cualquier empresa que haya contratado con la administración pública, o haya hechos sus contratos para varios años. Contempla una subida del 3 %, no de un 4,5 %. Eso es un problema gravísimo. Y eso está penalizando mucho a las empresas. Entonces, la gestión, para mí, es nefasta. Porque, cuando tienes que negociar in extremis en tu propio Gobierno cómo llevas a esa medida a cabo, pues denota que no es una medida, cuanto menos consensuada, cuanto menos elaborada por ese Consejo de Ministros o por ese Gobierno, que tiene que presentar medidas, pues eso, consensuadas; que todas las partes estemos de acuerdo, donde consideremos si ese desembolso que hace el empresario al trabajador, le va a llegar íntegro, o le va a llegar solo el 50 %; porque el otro 50 % se lo lleva el Gobierno. Y esa es la realidad de lo que está pasando. Se ha dado una prórroga de un año, pero dentro de un año, al empresario le cuesta el 100% de la subida. Pero el obrero, el empleado, percibirá el 50 %. No creo que esa sea una gestión buena, ni óptima.

¿Cómo afecta a la Región de Murcia y a las empresas de nuestra comunidad que tampoco haya presupuestos a nivel estatal?

Bueno, pues te repito lo mismo que te he dicho a nivel regional. Las consecuencias a nivel nacional son todavía peores, ¿no? Porque hablamos de muchísimos más millones, más habitantes, muchísimo más desarrollo empresarial. Muchísimas más medidas que hay que acometer en cualquier espacio de nuestro país. En cualquier circunstancia, como pueda ser una desgracia natural como la DANA, como pueden ser los aranceles.. Como pueden ser mil cosas que pueden pasar en un año y que con unos presupuestos prorrogados... Pues aquí, o empiezas a quitar partidas de cualquier sitio.. O, ¿cómo lo haces? No se atiende a las mismas necesidades. Yo creo que es anticonstitucional que no haya presupuestos en un país. En cualquier país, que se considere un país seguro y un país serio, no se puede pensar que se puede estar gobernando con presupuestos prorrogados un año y otro año. Eso no debería ser posible, no debería ser legal.

¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral a 35 horas?

Te hablaba en la primera pregunta de la anticipación. Si las medidas que se tomen, nos llevan a que en un futuro crezca de manera exacerbada el paro y volvamos a un estado de recesión, donde el mercado laboral; lejos de crear, destruya puestos de trabajo, eso es malo. Un país que necesita 41,8, casi 42 horas semanales para estar en la media de productividad europea, según todos los estudios. En España, para estar en la media de productividad europea deberían trabajarse 41,8 horas. Estamos diciendo de trabajar 35 horas semanales. No entiendo a qué atiende esa petición de bajada a 35 horas, no lo entiendo. Por lo tanto, eso supone mayor coste, que se incrementa a las empresas, que ya se le está subiendo el salario mínimo, donde muchísimos sectores se van a ver afectados por esta reducción de jornada y muchísimas pymes, que son el 99,8 del tejido empresarial de nuestro país; pues van a tener que echar el cierre. Por lo tanto, no entendemos esa obsesión por reducir la jornada laboral de esta manera, cuando ningún dato avala esa decisión. Aquí lo único que estamos haciendo es incrementar la tasa de absentismo laboral día a día, mes a mes y año tras año. Entonces, si aumentamos el absentismo, si subimos el salario, si reducimos la jornada.. Yo no tengo que ser un gurú muy sabio para saber que eso va a concurrir en una catástrofe empresarial seguro.

¿Cómo es la relación con otras organizaciones empresariales de la Región como CECLOR o COEC? Cartagena aspira a convertirse en un ‘hub’ energético y petroquímico. ¿Ve futuro en estos sectores?

Yo creo que es muy necesario que se crezca dentro de la Región. Yo no entiendo de espacios físicos. Para mí, la Región de Murcia es todo un espacio. La relación con Lorca es espectacular, la relación con Cartagena es magnífica.. Nosotros tenemos relación casi diaria, semanal. O sea que fantástico. Las necesidades del tejido empresarial en Lorca, en Cartagena, en Yecla.. Soy consciente y conocedor de todo lo que pasa, porque estoy informado de cualquier punto de la Región. Y, especialmente, donde hay patronales locales. Cartagena, con su puerto y con lo que históricamente es Cartagena representa un enclave estratégico para nuestra comunidad. Y es así. Y negarlo sería incoherente. Faltan muchas infraestructuras en la Región, por ende, en Cartagena. Para llevar a cabo ese crecimiento, para ser un ‘hub’ tecnológico, para ser un ‘hub’ de energía. Todo eso necesita unas infraestructuras que lo hagan posible. Tanto locales como nacionales. Hablamos de redes eléctricas, que estamos carentes en cualquier punto, especialmente, allí. Para hacer desarrollos industriales hace falta energía. Nosotros vamos a apoyar cualquier medida que sea de crecimiento económico en cualquier punto de la Región. Y si es en Cartagena, con las posibilidades que tiene, muchísimo más. Porque necesitamos crecer en los recursos básicos, para llevar a cabo una actividad empresarial.

El sector tecnológico, en concreto la Inteligencia Artificial, es el presente. ¿Qué pueden aportar las empresas de la Región a esta industria?

El futuro que tiene la Inteligencia Artificial es con la empresa. Y lo estamos viendo. Todos los que tenemos empresa, organizaciones, todos los que tenemos cualquier actividad y estamos trabajando en este tema ya, estamos viendo que es una herramienta que nos va a acompañar en nuestro día a día. Por lo tanto, es hablar más de industria tecnológica, de base tecnológica. Con un plus que es la Inteligencia Artificial, donde ya están creándose ‘hubs’ y está habiendo muchísimo emprendedor, que está trabajando en torno a la Inteligencia Artificial. Y, por supuesto, lo que vamos a hacer desde la patronal es seguir ayudando, con programas que llevamos a cabo como ‘INCOOVA’, con formación a los empresarios para trabajar en torno a las nuevas tecnologías, sean las sean. Hablamos de Inteligencia Artificial. Por lo tanto, hablamos de herramientas que nos van a facilitar el trabajo en las empresas, que nos va ayudar a seguir creciendo y a seguir creando más riqueza y más puestos de trabajo. Lejos de lo que piensa muchísima gente, desde el desconocimiento, creo yo, y desde la desinformación: la Inteligencia Artificial viene a crear puestos de trabajo, porque va a aligerar y ayudar a las empresas. Hará que estas crezcan, que puedan ser más productivas, tener capacidad de crecimiento y contratar a más gente. Es que eso es así. Esa es la historia dentro de una empresa. Y hablo desde la experiencia propia.

Si tuviera que elegir ahora mismo una sector para abrir una empresa en la Región. ¿Por qué sector se decantaría?

Mira, esto como preguntar a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Hay mucha incertidumbre, no sabemos hacia dónde va el mundo. Pero si hablamos del sector turístico es una pata fundamental en la Región. El potencial que tiene el turismo de la Región de Murcia es brutal. Vamos a ser el país más visitado, este año y el que viene, el país más visitado del mundo. Para cualquier visionario que quiera invertir, el turismo, la Región, pues sería un buen sector. En el sector agroalimentario, el perfil que tenemos, la capacidad de exportación que tenemos en la Región, ahí esta. El sector servicios, el sector de la hostelería, el clima que tenemos… Cualquier sector que se emprenda con un proyecto serio, bien organizado, con un buen estudio y con una administración que acompañe; cualquier sector y cualquier emprendedor que quiera llevar a cabo su idea en la Región de Murcia es bienvenido y es un buen sitio.