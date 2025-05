Noelia Arroyo (Cartagena, 1979) es licenciada en Comunicación Audiovisual por la UCAM. Tras trabajar en varios medios de comunicación como La Verdad o RNE, su transición como periodista a la política ha sido tranquila y coherente. Primero ejerció como directora de comunicación en diferentes consejerías de la Administración regional, para posteriormente dar el salto al ayuntamiento de Cartagena, la ciudad que vive y ama. Quienes han estado en su equipo dicen de ella que es una “trabajadora incansable” y que su pasión es la vocación pública. Peso pesado del PP en la Región de Murcia, esta cartagenera lucha sin descanso para situar a la Ciudad Trimilenaria en el lugar que se merece. Es una comunicadora nata. Por eso, responde con diligencia y con rapidez a este cuestionario, planteado por LA RAZÓN, sobre asuntos de candente actualidad, que afectan directamente a Cartagena.

Lleva ostentando el bastón de mando en Cartagena casi 4 años. Primero, en un gobierno de coalición compartido con Castejón y, después, en solitario. ¿Qué balance hace?

El gobierno de la legislatura pasada nació del pacto que propuse para evitar más años de inestabilidad y bronca del populismo de Movimiento Ciudadano (MC). El pacto de gobierno actual se ha hecho para garantizar inversiones y gestión sin sobresaltos. Y creo que el principal balance de este tiempo es que conseguimos desterrar la bronca y, desde la estabilidad política, estamos gestionando el mayor programa de inversiones de nuestra historia reciente para mejorar infraestructuras y crear empleo, estamos modernizando la administración y todos los servicios municipales, estamos creando una Cartagena que recibe premios nacionales de inclusión, más pendiente de los más vulnerables y creciendo como capital industrial, cultural y turística.

¿En qué ha cambiado Cartagena en este tiempo y cuáles son las prioridades esenciales de su Consistorio, a cumplir en esta legislatura?

Creo que nuestro principal cambio ha sido ponernos objetivos más altos, planificar el camino y empezar a recorrerlo. Estamos creando nuevos productos turísticos desde un plan estratégico, seguimos recuperando patrimonio histórico y consiguiendo cada temporada una cifra récord de visitantes. Trabajamos para convertirnos en un nodo logístico en Mediterráneo con la ampliación de nuestro puerto, y queremos estar en la vanguardia energética europea respaldando los proyectos de hidrógeno verde. Nuestro objetivo es contribuir a generar más empleo y más empleo de calidad. Por eso, ayudamos a los emprendedores reduciendo impuestos y burocracia. En Cartagena hay ‘tasa cero’, no hay que pagar un euro para abrir un negocio. También ayudamos a los demandantes de empleo a formarse mejor, para lograr trabajo en las empresas en pleno proceso de transformación tecnológica. Hemos creado la Mesa de Formación para las Nuevas Industrias, pionera en España, que reúne a las empresas demandantes de empleados especializados y a todas las instituciones capaces de ofrecer formación ‘a la carta’. Y junto al empleo, el gran reto es crear vivienda asequible. Por eso, hemos elaborado una Estrategia Municipal de Vivienda, con la que estamos movilizando suelo público y privado, incentivando la construcción, planificando la subasta de los solares sobre los que no se construya y planificando promociones públicas de vivienda.

Cartagena es el buque insignia de la Región en materia militar. En qué va a beneficiar el programa ‘Caetra’ del Gobierno regional y en qué medida puede ser beneficioso para su ciudad el rearme que está exigiendo Europa a los estados miembros.

Los submarinos S-80 que hacemos aquí, los primeros construidos íntegramente en España, han demostrado que Cartagena está a la vanguardia de la tecnología de la Defensa. Contamos con un gran ecosistema de empresas tecnológicas vinculadas a la Defensa, con Navantia como protagonista. Con CAETRA estamos reforzando y ampliando ese ecosistema empresarial, para hacer de Cartagena un centro europeo de tecnología dual de la Defensa. Europa acaba de decidir situar el rearme como su primera prioridad política, nosotros, con el liderazgo de Gobierno regional, hace dos años que trabajamos en ese proyecto. Desde CAETRA ayudamos a las empresas a homologarse como proveedoras para la OTAN, hemos movilizado ya 13 millones de euros, hemos traído a 130 empresas al proyecto, ya hemos creado la primera aceleradora comercial de industrias de la Defensa en España, y acabamos de anunciar 5 millones de euros más de la Región para subvencionar proyectos de innovación tecnológica, vinculados a la Armada. Europa exige que España contribuya a su rearme. Cartagena está preparada para hacer que España refuerce la Defensa europea. Europa habla de unos 800.000 millones de euros para la Defensa, nosotros estamos preparados para convertir esa inversión en investigación, en empleo y en tecnología de aplicación dual, es decir, para Defensa y usos civiles.

Hablemos de inmigración. Este año han llegado menos pateras a la Región, pero lo cierto es que las aguas de Cartagena son un ‘punto caliente’ de entrada de inmigrantes. ¿En qué situación se encuentran los centros de internamiento de la ciudad y qué opina de la política migratoria de Pedro Sánchez?

El Gobierno de Sánchez construyó un CATE sin consultar al ayuntamiento en plena bahía de Cartagena, en una zona destinada a usos turísticos. Arrastrando los pies y después del enorme rechazo social, Interior aceptó llevárselo a una zona cedida por La Armada. El mismo sinsentido está detrás del campamento para inmigrantes que nos han impuesto en el antiguo hospital de Marina. Cartagena se ha convertido en el único lugar de España al que llegan migrantes en patera traídos por las mafias y por avión traídos por el Gobierno. Un Gobierno que ha mentido desde el primer día en este asunto. En primer lugar, dijo que se acogían menos de 300 personas por un periodo de tres meses, ese número se duplicó sin previo aviso antes de que acabaran los tres meses y la capacidad es ahora de más de 1.100 inmigrantes. Pedro Sánchez no tiene una política de inmigración. Solo hay demagogia y oportunismo. Un día se va al muelle a recibir al Aquarius y otro día devuelve inmigrantes ‘en caliente’ en la frontera. Exige a las comunidades que acojan menores sin los medios necesarios, pero impide que vayan a Cataluña, para no incomodar a sus socios nacionalistas.

¿Qué le parece que Vox condicione su apoyo a los presupuestos a la cuestión de la inmigración?

Las condiciones de nuestro pacto con Vox están en el acuerdo de gobierno que firmamos al principio de la legislatura. Y, en materia de inmigración, ambos partidos compartimos que la inmigración debe ser regulada, que las mafias tienen que ser perseguidas y es irresponsable no tener una política nacional que impida el ‘efecto llamada’, que evite poner a miles de personas en manos de delincuentes, que mueran ahogados en el mar, o que acaben en la calle sin medios ni recursos.

Cómo le gustaría que la recordaran los cartageneros, cuando ya no ocupe su puesto.

Sinceramente, no es algo en lo que haya pensado. Ya sé que eso del recuerdo es una obsesión para cierto líder nacional, pero para mí lo importante ahora mismo es no decepcionar a quienes me hicieron alcaldesa y desarrollar nuestro proyecto para ser útil a todos los cartageneros. Yo estoy convencida de que Cartagena tiene un papel importante entre las grandes ciudades mediterráneas. Si nadie nos pone más obstáculos, si nos traen el AVE, si no impiden que ampliemos nuestro puerto, Cartagena tiene fuerza para crecer como un municipio abierto y moderno. Podemos mejorar la vida de los cartageneros y contribuir al crecimiento de España.