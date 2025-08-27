Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 27 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales y nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la Región, sin descartar que vaya acompañada de precipitaciones débiles dispersas.

La Aemet prevé para esta jornada polvo en suspensión, tendiendo a disiparse a partir de mediodía.

Las temperaturas en general registrarán pocos cambios, salvo las máximas, que irán en descenso en la mitad occidental del litoral. Los vientos flojos soplarán variables, aumentando a moderados de componente sur a partir de mediodía y girando a componente oeste al final de la tarde.

En concreto, se esperan 26 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.