Ortuño, sobre las exigencias de Vox: "Los presupuestos no son un juguete, no se puede frivolizar"

Casi un mes y medio después de que comenzara el año 2025, todavía no hay aprobada una Ley de Presupuestos en la Región de Murcia. "Hay muchos colectivos, entidades o proyectos cuya viabilidad dependen de tener unos presupuestos". Así lo ha puesto de relieve este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, tras el último órdago de la formación de Vox de eliminar la obligatoriedad de financiar a sindicatos y patronal. "Los presupuestos son algo muy serio, y no juguete en manos de ningún partido político".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz ha recordado que las cuentas del ejercicio "es la ley más importante" para un Gobierno autonómico, "y no se puede supeditar permanentemente su aprobación a los intereses partidistas del momento".

Por ese motivo, ha pedido "no frivolizar" porque de la aprobación de los Presupuestos dependen muchas de las inversiones que tiene que impulsar la Región. Esta nueva condición de Vox llega precisamente después de que el pasado domingo el presidente de Vox nacional, Santiago Abascal, asegurara que no se iba a apoyar ningún presupuesto en ninguna comunidad autónoma "si el PP no rompía los pactos con los socialistas en Bruselas".

Inquirido por si hay otras vías de negociación abiertas con otros partidos políticos, el portavoz del Ejecutivo murciano ha insistido en que "el proceso de todo lo relativo a los Presupuestos se está llevando a cabo en la Asamblea Regional".

Lo que ha dejado claro es que la voluntad del Gobierno regional es que se aprueben cuanto antes y se alcance "un mayor consenso posible". A tenor de esto, también ha pedido al Gobierno central que "haga sus deberes" y apruebe el objetivo de déficit para poder acelerar el proceso.

"El objetivo es poder consolidarnos como un polo de atracción de inversiones, para poder garantizar el estado de bienestar de la ciudadanía".

El PSOE propone destinar 381 millones

Por su parte, el secretario general electo del PSRM-PSOE Francisco Lucas ha señalado que las propuestas del Partido Socialista para los presupuestos regionales destinan 381,7 millones de euros para reforzar los servicios públicos, desarrollar nuestras infraestructuras y ofrecer soluciones a asuntos tan importantes como la vivienda, entre otros.

En este sentido, ha explicado que el Partido Socialista ha tendido la mano al Gobierno regional para que la Región tenga unos presupuestos centrados en resolver los problemas reales de la ciudadanía. “Para ello, hemos hecho una serie de propuestas que son buenas para la Región”.

“Por ejemplo, en sanidad, estaríamos hablando de 84 millones de euros más respecto a 2024, que irían destinados a la creación de nuevas plazas de estructura correspondientes a las pendientes de la convocatoria de 2023,2024 y 2025 en Atención Primaria; a construcción de centros de salud; a reforzar la plantilla de salud mental con la creación también de nuevas plazas de estructura pendientes de la convocatoria de 2023, 2024 y 2025 y a la eliminación de las listas de espera en especialidades con la contratación de 150 nuevas plazas estructurales de médicos especialistas”, ha detallado.