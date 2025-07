La plantilla de la Policía Local de Lorca incorpora ocho agentes

La plantilla de la Policía Local de Lorca ha incorporado ocho agentes y se verá reforzada con cinco más tras el proceso que ya se prepara, tal y como ha anunciado esta semana el alcalde, Fulgencio Gil Jódar.

En concreto, el primer edil ha señalado que la plantilla de Policía Local "crece" y "lo va a seguir haciendo, ya que está en marcha un nuevo proceso que reforzará el número de agentes".

Gil Jódar ha hecho este anuncio durante la toma de posesión de ocho nuevos policías que se incorporarán de inmediato a la plantilla de Policía Local tras haber pasado por la academia, cuya 49 edición se clausuraba poco antes.

"Estamos de enhorabuena porque ocho nuevos agentes se incorporan a la plantilla de Policía Local. Ocho policías que de inmediato se 'echarán a la calle' para reforzar la vigilancia en barrios y pedanías", ha precisado.

La plantilla de Policía Local alcanzará con las nuevas incorporaciones los 131 agentes. La cifra más alta de casi la última década.

"Pero no nos damos por satisfechos; hemos iniciado ya el proceso para sumar cinco agentes más, que no serán los últimos", según el primer edil, quien ha señalado que "los procesos, desgraciadamente, son largos, pero nuestra intención es no cesar hasta adaptar el número de agentes a un municipio con unas especiales características".

A este respecto, ha destacado que Lorca es "el segundo municipio más grande de España, contamos con 38 pedanías, un casco urbano y numerosos barrios periféricos".

El destino de los nuevos agentes será reforzar la seguridad en barrios y pedanías. "Las nuevas incorporaciones nos permitirán incrementar el número de policías en barrios como el de San Cristóbal, San Diego, Apolonia o Los Ángeles, pero también en las pedanías y distintos enclaves del municipio", según el alcalde.

"Estamos en 'temporada alta' de fiestas en pedanías donde se destinan efectivos para redoblar esfuerzos no sólo en temas de seguridad, sino también de señalización para determinados actos que estos días se suceden por todo el municipio", ha añadido.

Gil Jódar ha vuelto a reclamar mayor número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil. "La Policía Local no puede seguir supliendo la falta de agentes por parte del Gobierno de España", ha apostillado.

Así, ha destacado las "especiales características del municipio con 38 pedanías, muchas de ellas, a una gran distancia del casco urbano de Lorca". A su juicio, "es necesario que esos cuerpos crezcan como lo está haciendo la Policía Local, con el esfuerzo de los lorquinos".