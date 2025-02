Polémica por un vídeo xenófobo del teniente de alcalde de Molina de Segura

El PSOE en el ayuntamiento de Molina ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía contra el portavoz municipal de Vox y primer teniente de alcalde, Antonio Martínez, por difundir en sus redes sociales un video con el que podría incurrir en un delito de odio.

En este vídeo, publicado en TikTok y posteriormente compartido en Facebook, que ya ha sido eliminado, aparece la imagen de una mujer árabe junto a sus hijos sobre la que se escribe: "Con las barrigas de nuestras mujeres os conquistaremos otra vez".

A juicio del PSOE este vídeo "supone un ataque directo contra la convivencia en el municipio y puede constituir un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal", así como "una vulneración de la legislación vigente en materia de protección de la imagen de menores".

Además, han afirmado que "el contenido del vídeo ha generado una profunda indignación entre los colectivos sociales y vecinos de Molina de Segura, quienes han mostrado su rechazo ante la gravedad de los hechos".

Por ello, además de la pertinente denuncia, el PSOE molinense pedirá la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir "la dimisión inmediata de Antonio Martínez como primer teniente de alcalde".

"Se pedirá la reprobación pública de Antonio Martínez por parte del pleno municipal, dado que su comportamiento es incompatible con los valores democráticos y de respeto que deben prevalecer en la institución", han afirmado las fuentes.

Asimismo, según han informado, se instará a que se investigue si durante la grabación del vídeo se ha podido incurrir en una infracción de tráfico, al ir conduciendo mientras realizaba.

La portavoz del PSOE en el ayuntamiento de Murcia, Isabel Gadea, ha calificado de "inadmisible que un cargo público utilice su posición para promover discursos de odio que fracturan la convivencia y criminalizan a determinados colectivos".

"Desde el PSOE reafirmamos nuestro compromiso con los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra cualquier manifestación de racismo o xenofobia y de protección a los menores", ha afirmado.

También ha hecho un llamamiento al alcalde de Molina de Segura, del PP, que gobierna en coalición con VOX, para que "se una en la condena de estos hechos y se posicione en defensa de una sociedad diversa, inclusiva y respetuosa con los derechos de todas las personas".

"Se ha malinterpretado"

A este respecto, el primer teniente de alcalde de Molina, Antonio Martínez, ha explicado a Efe que el mensaje que quería transmitir con el video "se ha malinterpretado", ya que solo quería hacer reflexionar sobre "el hecho de que parece que en España la gente prefiere cuidar perros a tener hijos, mientras otras culturas cuidan de la familia".

Martínez ha dicho que no cree que haya justificación para pedir su dimisión, y ha añadido que no ha sido su intención ofender a nadie.

Por su parte, el alcalde de Molina, José Angel Alfonso, del PP, ha querido desmarcarse de lo que, según ha dicho son "las declaraciones a titulo personal de un miembro de otro partido (Vox)". "Esta acción no representa al ayuntamiento y no me siento identificado", ha dicho.

Aunque no ha querido manifestarse sobre cuál será la posición de su partido ante la petición de dimisión de su primer teniente que el PSOE va a hacer en el próximo pleno, ha señalado que cree en el derecho de defensa. "No ha pedido nunca, ni pediré la dimisión de nadie sin una condena judicial", ha dicho.