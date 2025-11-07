La Policía Nacional detiene a dos individuos tras una persecución por Alcantarilla (Murcia)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial, tras huir a gran velocidad de un control policial en una zona de ocio de Alcantarilla (Murcia), poniendo en grave riesgo la integridad física del resto de conductores.

Los agentes desplegados en el control preventivo dieron el alto al vehículo, en el que viajaban dos varones, pero el conductor hizo caso omiso y aceleró bruscamente en dirección Caravaca de la Cruz, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Durante la huida, el conductor realizó numerosas maniobras peligrosas y evasivas, lo que puso en grave riesgo la seguridad e integridad física del resto de conductores.

Tras varios kilómetros de persecución, los dos varones abandonaron el vehículo en un descampado en un barrio de Alcantarilla, si bien fueron interceptados y detenidos como presuntos autores de los delitos desobediencia a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que dispuso las medidas cautelares oportunas.