El PSRM pone como condición al PP bajar el precio para aprobar la ley de vivienda asequible pero no especifica cuánto

El diputado socialista en la Asamblea Regional, Miguel Ortega, ha asegurado que el PP no podrá contar con el voto favorable de los diputados socialistas a su Proyecto de Ley de Vivienda Asequible, "puesto que se trata del mismo texto del Decreto de Vivienda Asequible, que no fue negociado con ningún grupo y que ya fue rechazado en la Asamblea Regional".

Ortega ha insistido en que "si no se toman medidas para que baje el precio de la vivienda, de manera inmediata, el PSOE no va a apoyar ninguna propuesta". "No vamos a contribuir a blanquear la parálisis del Partido Popular, que en ocho años no ha hecho nada para que todo sea igual: el precio de la vivienda por las nubes y la gente asfixiada económicamente", ha aseverado el diputado socialista.

Miguel Ortega ha afirmado que sigue en pie la oferta del Partido Socialista al Gobierno regional para alcanzar acuerdos. "Si López Miras quiere bajar el precio de la vivienda que se siente que se siente a dialogar con nuestro secretario general, Francisco Lucas. López Miras tiene que dejarse la fiesta y tiene que ponerse a trabajar acordando medidas que bajen el precio de la vivienda en la Región de Murcia", ha pedido el diputado regional, informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Así, ha instado a las fuerzas políticas de la Región a "posicionarse y decidir", si ante el problema de acceso a la vivienda en la Región de Murcia, "están del lado de la gente o de los que especulan con este bien básico".

"Para estar del lado de la gente hay que bajar el precio de la vivienda", ha declarado Ortega que ha anunciado la presentación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de una moción en la Asamblea Regional destinada a "garantizar que el suelo público nunca pierda su categoría de público y evitar así que unos pocos puedan hacer negocio, en el futuro, con el patrimonio de todos".

"Uno de los principales problemas que tenemos en España es que la descalificación de los suelos protegidos se hace muy rápido, a los diez o quince años. Eso ha producido que una vivienda que, en un principio, nace para que personas de clase media puedan acceder a una casa, acabe al poco tiempo en manos de grandes tenedores y ricos que se dedican a especular con ellas subiendo los precios", ha explicado el diputado socialista.

"Desde el Partido Socialista queremos generar consensos en la Asamblea. Los grupos parlamentarios van a tener que decir si están a favor de medidas básicas que contribuyan a bajar el precio de la vivienda y la primera es esta moción", ha añadido.

"Con el dinero de todos no se puede jugar ni especular, eso es lo que perseguimos con esta moción. Se puede hacer negocio con muchas cosas, pero no con la vivienda, mucho menos con el suelo que nos pertenece a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de esta Región", ha concluido Ortega.

El PPRM les acusa de "propaganda y postureo"

El senador del Partido Popular, José Ramón Díez de Revenga, ha asegurado que el Partido Socialista de la Región de Murcia hoy hace "propaganda y postureo para simular un ofrecimiento de negociación que podía haber cogido perfectamente antes de tumbar el decreto de vivienda asequible".

El 'popular' ha asegurado que este decreto fue "dialogado con todos" y que "se tendió la mano a todos los partidos, pero el PSOE y Vox decidieron rechazarlo, pese a tener la oportunidad de tramitarlo como proyecto de ley", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Desde las comunidades autónomas del PP intentamos aprobar medidas que contrarresten la destrucción absoluta del mercado de la vivienda provocada por las políticas del Gobierno de España", ha dicho para añadir que en este contexto "Vox ha querido darle una patada al Partido Popular y lo que ha hecho en realidad es dársela a miles de jóvenes de la Región de Murcia que podían acceder a una vivienda asequible".