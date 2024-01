La 'rave' de Fuente Álamo no será desalojada por "motivos de seguridad"

Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no desalojarán "por seguridad" a las 5.000 personas que se encuentran en la "rave" ilegal de Fuente Álamo que lleva activa desde el pasado domingo, el día de Nochevieja. Así lo ha confirmado este miércoles la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, en una comparecencia ante los medios junto al teniente coronel jefe interino de la 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia, Diego Mercader.

Según ha indicado Guevara, hasta el momento no se han registrado "incidentes reseñables", salvo alguna detención por posesión de droga. "Lo que sí que hace la Guardia Civil es impedir el acceso a la fiesta ilegal, con lo que toda persona que sale del circuito de velocidad en el que se asentaron de forma clandestina, ya no podrá regresar, salvo que lo haga a pie durante varios kilómetros por alguno de los accesos no vigilados".

Según Guevara, el objetivo principal que se ha tenido en cuenta desde la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Fuente Álamo es "trabajar para controlar la situación" y evitar así la expansión de la macrofiesta, y bloquear a los vehículos que intenten acceder.

Tal y como informó ayer la delegada, unos cien agentes de la Guardia Civil, junto a otros miembros de la Policía Local, están blindando la zona y vigilan el perímetro mediante drones aéreos. Además, también un helicóptero permitió conocer el número de vehículos que han entrado a este circuito que se cifra en 2.123, de los que 500 lo han abandonado en las últimas horas.

La mayoría de de sanciones son administrativas, otras son tras el test de alcoholemia y drogas por garantizar la seguridad vial de los que salen.

La alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, se mostró preocupada de cómo quedarán las instalaciones del circuito de velocidad ocupado ilegalmente y que, a diferencia de lo que algunos asistentes a la fiesta han comentado de que estaba abandonado, explicó que no es así, que de hecho habían roto el candado de entrada.

De la misma manera, confió en que todo termine de la mejor manera y lo antes posible, y al igual que la delegada indicó que los profesionales decidieron que había que evitar la expansión con el control de accesos, pero no un desalojo que consideraron inviable por el gran conflicto que podría provocar.

"Sabemos que se va a ir diluyendo poquito a poco, pero a lo mejor llegará un momento que si sigue gente ahí estacionada pues será el momento de realizar ese desalojo, pero cuando ya sea un desalojo controlable y que no genere ningún tipo de conflictividad", explicó.

Respecto a la ocupación ilegal de un espacio público, la alcaldesa confirmó que se comunicará al juzgado, y que será el juez el que lo decida, pero que si no hay un ánimo de permanencia no se incurriría en el delito de ocupación ilegal, con lo cual pues estaríamos hablando de otro tipo de infracciones como de acampada ilegal, pero si persisten en el ánimo de continuar "a lo mejor el juez decide ordenar el desalojo".

Se calcula que este próximo fin de semana concluirá la fiesta, pero que si después continúa habiendo allí personas, serán bastantes menos.

"Hacer ahora mismo un desalojo con las personas que hay con el tipo de celebración que tienen bajo los efectos que están estas personas, se asumiría un riesgo bastante importante. Entonces ahora mismo se desaconseja el desalojo", reiteró.

Recordó que el Ayuntamiento tuvo conocimiento el pasado sábado a las 22:30 horas por la llamada de un vecino que alertaba de una caravana de de vehículos que se dirigía hacia el paraje de Los Milanos. Fue en ese momento cuando la policía local se acercó allí y al ver el despliegue de vehículos, fue cuando se puso en conocimiento de la Guardia Civil, pero entonces se desconocía su intención de acudir al circuito de velocidad.

"Pocas horas después se pudo corroborar que efectivamente habían abierto el candado y habían roto la puerta y habían conseguido acceder" al circuito unos dos mil vehículos.

Respecto al supuesto estado de abandono del circuito, la alcaldesa reconoció un deterioro en la capa de rodadura del asfalto, pero que los bosses están construidos recientemente y el consistorio está en proceso de licitación de un proyecto para poder reasfaltar el circuito y que funcione