El PP de la Región de Murcia exige a Sánchez infraestructuras hídricas

El Partido Popular en la Región ha demandado al Gobierno central la construcción de infraestructuras hídricas en la comunidad autónoma para evitar daños materiales y humanos, en caso de inundaciones. Lo ha hecho en un encuentro a los pies de la presa de Santomera con el alcalde este municipio, Víctor Martínez. Una infraestructura que han querido poner como ejemplo de obra hídrica esencial, cuando se producen precipitaciones torrenciales en la zona.

“La inacción de Pedro Sánchez tiene desprotegida a parte de la población de la Región de Murcia. No es justo que los vecinos de Alquerías, de Zeneta o del Guadalentín sufran cada vez que llueve” ha asegurado el senador del PP, Antonio Luengo. En este sentido, el que fuera consejero de Agricultura y Agua del Gobierno regional ha reivindicado la construcción o la ampliación de las presas de Tabala, Béjar, Nogalte y La Torrecilla. Tanto el primer edil de Santomera como el senador, han puesto como ejemplo la DANA de 2019, que causó estragos, especialmente, en el municipio costero de Los Alcázares, donde decenas de vecinos perdieron sus casas, como consecuencia de las inundaciones. “No se nos puede olvidar que, gracias a esa presa, el embalse de Santomera, durante la DANA de 2019 no sufrieron inundaciones ni en Beniel, ni en Orihuela. Por eso, hay que exigir ese tipo de infraestructuras”, ha apuntado Luengo. De esta forma, el senador popular ha argumentado que la construcción de este tipo de obras hídricas redundan, primero, en la seguridad de los vecinos; segundo, permiten tener una mayor capacidad de almacenamiento de agua y, por último, evitan daños en la biodiversidad, cuando se producen episodios atmosféricos adversos.

Luengo también ha recordado que las últimas precipitaciones que han barrido prácticamente toda la península han posibilitado que los embalses de toda España hayan crecido un 5 %, de manera que la capacidad media se sitúa en un 71 %. Una situación que no es la misma para la Región de Murcia. El senador del PP ha lamentado que en “la cuenca del Segura ese porcentaje apenas llega al 26 %. ¿Por qué? Porque no hay infraestructuras para poder llevar a cabo la retención o el almacenamiento de agua”. Por otra parte, los populares también han pedido el recrecimiento de algunas presas, como es el caso de la de Camarillas. Así, Antonio Luengo ha dicho que “apenas subiendo a 15 metros de altura, como está aquí, se incrementaría la capacidad de almacenamiento en más de 150 hectómetros cúbicos en la cuenca del Segura”.

Por último, el senador popular ha afirmado que llevarán estas demandas a la Cámara Alta, para que se legisle y se ejecuten cuanto antes estas infraestructuras, que consideran esenciales para la Región de Murcia. Especialmente, cuando los expertos en Meteorología alertan de que los capítulos de gota fría van a ser cada vez más frecuentes en el Levante español, debido al cambio climático.

Presas que salvan vidas

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, quien ha resaltado que la presa de su municipio “ha salvado muchas vidas”. “Santomera ha tenido dos grandes inundaciones. En ambas fallecieron muchísimas personas. Hasta que no se construyó esta presa en el año 1967, los santomeranos y las santomeranas no empezaron a estar seguros”. Martínez también ha criticado la poca o nula inversión que está llevando a cabo el Gobierno de España en esta materia. “La Región de Murcia tiene muchos problemas de agua. Lo que no puede ser es que nos nieguen el pan y la sal”, ha apuntado el primer edil santomerano.