La Región de Murcia capta más de 2.500 millones de euros con 112 proyectos entre 2023 y 2024

El Plan de Atracción de Inversiones impulsado por el Gobierno regional, a través del Instituto de Fomento (Info), durante los años 2023 y 2024, logró que se asentaran en la Región 112 proyectos empresariales, movilizar más de 2.500 millones de euros de inversión y generar más de 1.400 nuevos empleos.

Así lo dio a conocer esta mañana la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su comparecencia en la Asamblea Regional, donde ofreció un balance de las acciones destinadas a la captación de inversiones.

Durante su intervención, señaló que desde la puesta en funcionamiento en el año 2001 de la agencia ‘Invest in Murcia’, se ha trabajado en más de 1.200 proyectos con una inversión conjunta de 34.200 millones de euros. De esta cartera de proyectos, “se ha logrado el asentamiento de 340, que han generado 14.566 puestos de trabajo”, según explicó la consejera, quien destacó que “la tasa de confirmación de estos últimos cinco ejercicios se sitúa en el 50,8 por ciento, es decir, uno de cada dos proyectos que se interesan por situar su ubicación en la Región, deciden quedarse”.

En este sentido, la consejera manifestó que “estos resultados no son fruto de la casualidad, sino de una estrategia clara basada en la libertad económica, la estabilidad fiscal y la simplificación administrativa. El compromiso con la confianza empresarial, ha convertido a la Región en un polo de atracción de proyectos estratégicos que generan riqueza y empleo”.

Reconocimiento internacional

Asimismo, durante su comparecencia, López Aragón también puso de manifiesto los reconocimientos internacionales a la política y las acciones desarrolladas por el Gobierno regional para la captación de inversiones en la Región de Murcia, citando como ejemplos la distinción por tercera vez del periódico británico Financial Times en 2022, que situó al Info entre las diez mejores entidades en la ejecución de estrategias para la atracción de inversiones, un reconocimiento al que aspiraban cerca de 150 organismos de todo el mundo; o la distinción que recibió la marca ‘Invest in Murcia’ por parte del Consejo de Comercio Internacional (ITC) en reconocimiento al impulso a la economía global a través de la innovación y la tecnología. En este sentido, López Aragón señaló que “estos reconocimientos confirman que nuestra apuesta por el crecimiento y la atracción de inversiones no solo es efectiva, sino que está siendo valorada a nivel internacional como un modelo de éxito”.

Herramientas para inversores

En el transcurso de su intervención, la consejera recordó la labor desarrollada por la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), que desde la implementación de la primera Ley de Simplificación en 2015, ha gestionado un total de 261 proyectos, y ha movilizado inversiones por valor de 6.037 millones de euros, con capacidad para la creación de 8.468 empleos. A este respecto, la consejera explicó que “la UNAI se ha convertido en una herramienta estratégica para atraer y consolidar inversiones en la Región de Murcia, facilitando el desarrollo empresarial, su éxito es referencia para otras comunidades autónomas y países, que han empezado a implementar iniciativas similares”.

Además de la citada unidad, López Aragón detalló otras soluciones digitales e interactivas para la implantación de nuevas empresas, como el Simulador de Trámites, que facilita análisis financiera de cualquier proyecto empresarial; la plataforma ‘Encuentra tu sitio’, que permite identificar el mejor lugar para establecerse; o la Calculadora de Costes de Implantación, que ayuda a predecir los gastos asociados puesta en marcha de un proyecto.

Por último, la consejera anunció que el Gobierno regional trabaja ya en el nuevo Plan de Atracción de Inversiones 2025-2027, en el cual se potenciarán y reforzarán todas las líneas de trabajo del anterior. En este sentido, la consejera concluyó que “el Gobierno regional seguirá trabajando con determinación para que la Región de Murcia continúe siendo una tierra de oportunidades, donde la inversión y el emprendimiento sean motores de progreso y bienestar para todos”.