Rubira solicita al ministro Planas ayudas para los agricultores afectados por el granizo

El Gobierno regional vuelve a solicitar auxilio económico al ministerio de Agricultura para paliar las pérdidas que sufrieron los productores, principalmente de la zona del Altiplano -aunque también algunos puntos del Noroeste y del centro de la Región, como Mula y Pliego-, durante la intensa granizada que sufrieron los pasados días 8 y 10 de mayo. Ha sido a través de una carta que ha enviado en la mañana de este miércoles la consejera de Agricultura, Sara Rubira, al ministro Luis Planas, en la que le ha pedido compensaciones para estos agricultores, que han visto seriamente mermada su cosecha. Una decisión que se ha producido tras un encuentro que ha mantenido la titular de Agricultura con representantes de las cooperativas agrícolas de la Región, como la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), Alimentos del Mediterráneo (ALIMER), La Vega, Frutas y Cítricos de Mula (FRUCIMU), Campos de Jumilla, Frutas Caravaca, Cooperativa de Bullas (COBUCO), Vega de Pliego y EFRUT.

Los destrozos ocasionados por las inclemencias meteorológicas en algunas fincas e infraestructuras de la Región pueden suponer pérdidas en la producción de hasta el 80 %, tal y como ha apuntado el presidente de FECOAM, Santiago Martínez. En este sentido, la consejera regional ha querido expresar su solidaridad con los agricultores damnificados y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico les apoya y que está haciendo todo lo posible para ayudarles a hacer frente a esta situación. Rubira ha recordado que su departamento ya ha puesto en marcha dos líneas de financiación, la primera de ellas a través del Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF), que tiene por objetivo financiar los gastos derivados de los trabajos que ya están llevando a cabo los afectados para poner a punto sus fincas. La titular de Agricultura ha dicho que “el primer año no tendrán que abonar ni capital ni intereses. Y la segunda línea es la de subsidiación de intereses durante un año para los créditos de campaña que agricultores afectados ya tuviesen contratados con las entidades financieras”. Una modalidad que permitirá a esos agricultores no pagar durante un año los créditos que tenían contratados, antes de que sus fincas fuesen arrasadas literalmente por el granizo.

En concreto, la Consejería de Agricultura le ha solicitado al Ministerio que dirige Luis Planas un tipo de ayudas denominadas ‘Minimis’, que están destinadas a aliviar concretamente a las cooperativas y a las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). Rubira ha apuntado que “la finalidad de estas ayudas es garantizar su correcto funcionamiento, ayudándoles a soportar los costes fijos de sus centros de acondicionamiento para el desempeño de sus tareas productivas”. La consejera autonómica ha destacado el importante papel que juegan las cooperativas en el tejido agrario regional y ha incidido en la necesidad de obtener inyecciones económicas que les permitan hacer frente, no solo a los daños causados por el pedrisco en la fruta y en la producción, sino también en otras infraestructuras, “como los caminos, las naves, las balsas de riego, las canalizaciones, o sistemas de riego”, según ha detallado Rubira.

Preocupación en el sector

Por su parte, el presidente de FECOAM, Santiago Martínez, ha recordado el peso que tienen las frutas de hueso en el sector de las cooperativas, ya que estas son las responsables del 62 % de la producción final. En cifras, el líder cooperativista ha asegurado que las pérdidas causadas por el granizo han afectado a 35 millones de kilos de fruta de hueso y de pepita. Martínez no ha ocultado su preocupación, en el caso de que el Ministerio no se sensibilice con la situación que están atravesando los agricultores murcianos. “De no ser ayudada, eso significaría que la cooperativa tendría que cerrar”, ha augurado el portavoz de FECOAM. Martínez ha explicado que “una cooperativa tiene personal cualificado durante todo un año. Pero si no hay producción, porque se ha llevado la cosecha la nube de granizo, el socio tiene que mantener a sus trabajadores, no los va a despedir, porque al año siguiente habrá cosecha y tienen que tener a su gente preparada. Eso hay que pagarlo”.

Además, los líderes cooperativistas insisten en la necesidad de mejorar las coberturas de los seguros agrarios. “Ya no nos sirve el seguro que tenemos, no nos sirve para nada, porque el cambio climático está actuando de una forma distinta y el seguro se queda corto, en cuanto a precio y a daños”, ha reivindicado Martínez. En esta línea, el presidente de FECOAM ha asegurado que estas peticiones las van a trasladar próximamente en sendas reuniones que va a mantener el sector tanto en Murcia como en Madrid, para hacer ver a las administraciones las necesidades que tienen los agricultores de la Región, así como los retos y las problemáticas a las que se enfrentan.