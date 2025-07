El PP sortea el último escollo de la compra de pisos a ‘menas’ para salvar los Presupuestos

Era y es una de las líneas rojas de Vox para que los presupuestos de la Región de Murcia salgan adelante: combatir de forma activa la inmigración ilegal. Sin embargo, el acuerdo entre populares y voxistas parecía tambalearse el pasado martes, después de que se publicase en el BORM una orden que contemplaba la adquisición de viviendas por parte del Gobierno regional para alojar a menores extranjeros no acompañados (menas). El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, al igual que el presidente provincial de la formación, José Ángel Antelo, advertían: si no se revocaba esa medida de inmediato, retirarían su apoyo, imprescindible para salgan adelante las cuentas regionales. La reacción no se hacía esperar. Poco después, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, informaba a través de la red social ‘X’ de la cancelación de esa orden, pedía disculpas y aseguraba que no se volvería a repetir. “Rectificar es de sabios”, concluía. Por la tarde, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, durante la presentación de los presupuestos de su departamento, ‘enfriaba’ el ‘incendio’ y aseguraba que su Gobierno tenía prevista la creación de una comisión para analizar la posibilidad de la devolución a sus países de origen de aquellos inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la Región. Fuentes del Partido Popular consultadas por LA RAZÓN se remitían a esas declaraciones y aseguraban que no iban a hacer más pronunciamientos sobre este asunto, que daban por zanjado.

A primera hora de la mañana de este miércoles, el líder de VOX en la Región, José Ángel Antelo, comparecía ante los medios de comunicación para aplaudir esa decisión, eso sí, no dejaba claro si su partido optará por el ‘sí’ o por la abstención para que los presupuestos vean la luz verde en la Asamblea Regional. Antelo ha asegurado que admiten “las disculpas” del Partido Popular; “aceptamos la rectificación del Partido Popular, y como ya le hemos dicho y también se lo ha dicho nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, esto no tiene que volver a suceder”. El presidente provincial ha dejado entrever la amenaza y ha dicho que, de volver a repetirse, pedirán la dimisión de la consejera de Política Social. Además, el jefe regional de VOX ha admitido que “hay un déficit de confianza” con el Partido Popular y que van a estar muy vigilantes para velar por que se cumplan estos acuerdos. Para los de Abascal, combatir la inmigración irregular -a la que relacionan directamente con la delincuencia y con un aumento de la inseguridad en las calles- es una condición irrenunciable. Antelo ha apuntado también que “hay que entender el mensaje que estamos enviando a las mafias de la inmigración ilegal y es que la Región de Murcia no es su lugar”.

Tensión en la Asamblea

Los grupos de izquierda con representación en el parlamento autonómico han criticado duramente esta decisión de la consejería de Política Social y han acusado a su titular de “comerciar” con las personas. Es el caso de la portavoz del PSOE, Antonio Abenza, quien ha calificado de “deleznable” y “vomitiva” la rectificación anunciada por Conchita Ruiz. “Ayer asistimos por redes sociales a un mercado persa, en el que 60 menores tutelados fueron, ni más ni menos, que comercializados a cambio de votos en este parlamento autonómico”, ha afirmado Abenza. En la misma línea se ha expresado la portavoz de Podemos, María Marín, quien ha acusado durante su turno de palabra a la consejera regional de “vulnerar los derechos humanos” de las personas migrantes. “Señora Ruiz, dimita, no se haga más daño, de verdad. Márchese, es lo mejor para usted, si le queda un pequeño ápice de dignidad”, ha dicho la líder de Podemos.

Presupuestos de Política Social

Una polémica, la de la compra -cancelada- de viviendas a menores migrantes, que ha dejado en un segundo plano la presentación de los presupuestos de la consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Unas cuentas que ascienden a los 592 millones de euros, lo que supone un 7,62 % más que en el ejercicio anterior. La Consejería pone el acento en los servicios a la Dependencia, para los que destina una inversión de 76 millones de euros. Conchita Ruiz ha asegurado que “estos presupuestos han sido diseñados para dar una respuesta eficaz y un apoyo constante a las familias más necesitadas de la Región y para acompañar a las personas, desde los primeros años de vida, hasta la última etapa en la que precisan de más cuidados, más protección y más recursos”.

Ruiz también ha respondido a la duras críticas que le han lanzado tanto desde PSOE como desde Podemos. La consejera de Política Social le ha recordado a los socialistas la trama de corrupción que atenaza a su partido, mientras que ha acusado a la formación morada de hacer “demagogia”. Al respecto de la cuestión migratoria, Ruiz ha dicho que “no les interesan en las condiciones en las que llegan, no les interesa si luego necesitan atención sanitaria, si necesitan educación, si necesitan los servicios sociales. Eso a ustedes les da exactamente igual, lo que quieren es dañar al Partido Popular”.