«Soy realista, tengo mis dudas sobre la aprobación de los Presupuestos»

Con el objetivo de mantener la línea continuista de igualdad y reforzar el diálogo social, Miguel López (La Algaida, 1970), está al frente de la patronal Croem desde hace poco más de cinco meses, pero no es nuevo. Conoce el tejido empresarial tras estar al frente de la Cámara de Comercio y ser miembro de la Directiva y Ejecutiva de Croem, pero ahora tiene que tratar de «complacer» a todo el mundo. «Los días se pasan volando».

¿Cómo ha afrontado sus primeros meses al frente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (Croem)?

Con mucha ilusión y trabajo. Aunque vengo de la Cámara de Comercio, la actividad que tiene la patronal no tiene nada que ver. Es mucho más intensa, es mucho más exigente. Hay que tratar de complacer a todo el mundo, te reúnes con las sectoriales más relevantes, también la relación institucional con el Gobierno regional, con la oposición, con los distintos Grupos políticos, con sindicatos. Es una actividad de principio que tienes que presentarte y se pasan los días volando. Eso es bueno, porque es señal de que hay actividad, pero también hace falta una necesidad de análisis de las situaciones para poder exigir, pedir y ofrecer. Ese es nuestro, comedido. Estoy contento, el balance es positivo.

¿Cómo fue el traspaso de poderes con el anterior presidente?

Muy bien. José María lo dejó todo muy bien y no hay ningún problema, nada de lo que se conoce como «patata caliente». Yo tenía una relación estrecha por por mi situación de presidente de Cámara de Comercio y pertenencía a la Ejecutiva y Directiva de Croem. Pero la verdad es que una vez que entras dentro, te encuentras una Confederación saneada, donde todo el mundo está alineado y con unos objetivos muy claros y bien marcados.

"En nuestras reuniones, estamos alentando a los grupos a que lleguen a un acuerdo por los Presupuestos"

¿Qué prioridades tiene marcadas a corto plazo, para 2025?

La primera de todas es que por fin podamos firmar la Ley de Simplificación administrativa, es esencial y necesaria. Ya llevamos tiempo trabajando en ella. Las siguientes prioridades son, como siempre, velar por que se cumplan los objetivos económicos y, más a corto plazo, los Presupuestos. Ya nos hemos reunido con los principales partidos de la Asamblea Regional instando a que lleguen a acuerdos y que los presupuestos salgan porque son necesarios. De un año a otro hay muchos cambios que se necesitan contemplar dentro de esos de esos presupuestos y donde si se prorrogan, pues no va a haber posibilidad de crecimiento en algunas áreas. Entendemos que es muy necesario que salgan. En nuestras reuniones estamos alentando a que se lleve a cabo ese acuerdo.

Más allá de un acuerdo, ¿cuál ha sido su principal demanda para dichos presupuestos?

Somos conocedores de la situación económica que tenemos en la Región e ignorarlo sería negligente. Somos la comunidad peor financiada de España, donde hay una limitación de recursos importante. Lo que pedimos es la ayuda a las empresas en cuanto a menos burocracia así como ayudas a las que empiezan, a los emprendedores, a la internacionalización, a los comercios y al tejido empresarial en general. Lo que lo que le pedimos al Gobierno regional cuando elabora esos presupuestos son todo ese tipo de ayudas a las empresas y luego la parte de infraestructuras es muy importante, como estamos viendo lo que ha pasado en Valencia. Nos hace mirarnos y pensar qué puede pasar en Murcia. Tenemos que velar por que el gobierno cumpla con su compromiso de mantener limpios los cauces, mantener una seguridad, mantener unos equipos de rescate, bomberos o cuerpos de seguridad que cuando haya este requerimiento o situación de emergencia, que por la zona donde vivimos es muy fácil que pase, estén preparados. Y para eso hay que tenerlo todo en marcha y se necesita una dotación económica.

¿Cree que saldrán adelante los Presupuestos?

Yo soy un hombre muy optimista y muy positivo, pero también soy realista. Tengo mis dudas.

Todos los indicadores económicos apuntan a un ritmo de crecimiento positivo. ¿Cuáles son sus previsiones?

Históricamente esos indicadores suelen acertar. Puede ser que a lo mejor no se haga en la cifra o en la medida que se proyecta, pero ahora mismo el tema económico está funcionando, pese a todo. Pese a ser el país de la Unión Europea que más impuestos paga, pese a ser los que más hiperregulados estamos. Pese a todo, seguimos creciendo. Eso demuestra nuestra resiliencia, aunque sea a costa del beneficio del empresario, porque al final las cifras macro indican mayor volumen, pero luego las ganancias y los resultados que se quedan dentro de la propiedad son menores.

¿Cómo ha afectado a las empresas de la Región la caída veto de exportaciones de Argelia?

Al venir de la Cámara, conozco a muchos empresarios que están en Argelia, y lo que me transmiten es que es muy buena noticia. Que está muy bien, pero que se notan los años del veto. ¿Por qué? Porque se ha perdido cuota de mercado. Ahora hay que recuperar esa cuota que durante dos años han ocupado otros mercados europeos e internacionales que teníamos nosotros, y más los murcianos. Muchas empresas tuvieron que cerrar porque su mercado era Argelia y a partir de ahí, se truncó todo.

Hacía referencia a la DANA. ¿Qué papel juega el cambio climático para las empresas ahora que los fenómenos extremos son tan evidentes?

Muchas industrias podrían pensar que a ellos «jamás les va a tocar», pero lo hemos visto. A la gran mayoría les afecta. Nosotros trabajamos esa parte de concienciación, de economía circular, de cuidar nuestro entorno. Pero no solo a nivel de Croem, sino también de CEOE y de Unión Europea. Eso sí, somos empresas, y no podemos focalizar solo en un área. Se puede ser muy ecológicamente bueno y también ser buen empresario. Se trata de legislar con sentido y escuchando siempre la parte empresarial, porque si solamente legislamos con la parte ecológica, la parte económica no funciona, y entonces tenemos un problema.

"La reforma fiscal de Sánchez no la pagan los bancos ni las energéticas. La paga la clase media"

La reforma fiscal del Gobierno central, ¿qué supone para las empresas regionales?

Todo lo que sea ponerle trabas a la libertad empresarial, a la libertad económica, repercute negativamente. Nuestro balance es negativo. Los impuestos que se están barajando implantar como el impuesto a la banca o el impuesto a la energía ¿quién los paga? Los paga el consumidor, la clase media. Repercutirá en los productos y las empresas que estén pensando en instalarse en España o en la Región, si tienen una ley impositiva donde se graba la energía, se pensarán si venir, y esto no es bueno.

¿Cree que 2025 será el año de la reforma de la financiación autonómica?

Te respondo igual que con los presupuestos: soy positivo, pero tengo mis dudas. Nuestro deseo y nuestra esperanza es que sí, y así lo vamos a pedir. Nos quedaremos sin aliento pidiendo una financiación justa, ni más ni menos que nadie, sino justa, como cualquier otra comunidad de España. Pero difícilmente con este espectro político se puede solucionar. Todo lo que no sea hacer esa ley de manera consensuada con todos los territorios de nuestro país, creo que es un error.