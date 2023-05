Suspenden al director de un instituto de Yecla (Murcia) por "abuso de poder"

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo de la Región de Murcia ha suspendido cautelarmente al director del Instituto de Educación Secundaria Felipe VI de Yecla (Murcia).

Y es que la Consejería recibió escritos de padres y de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto sobre este docente, según informaron fuentes de este departamento.

La Inspección Educativa realizó una investigación y dictó informe al respecto proponiendo la suspensión cautelar de funciones del docente, que se emitió el pasado viernes 28 de abril.

El informe de Inspección propone esta medida en tanto se instruye un expediente disciplinario sobre el conjunto de las acusaciones.

José García, presidente del AMPA, aseguraba en declaraciones a Onda Regional de Murcia que el director había "realizado comentarios homófobos a alumnos, y ha cometido abusos de poder con alumnos y profesores. También nos consta que ha aparecido en las dependencias del centro una cama y parece ser que era suya. Un inspector de Educación ya le puso una sanción"

García aseguraba en la radio regional que habían "presentado las firmas después de haber intentado agotar todas las vías de diálogo", mientras el director, Antonio P. C., se defendía: "No he hecho algo mal porque obviamente sigo como director, y si consideran que he hecho algo que no es correcto, que vengan, hablen y me lo digan, y yo les responderé. Es lo que afirman unos padres que solo han sido informados por otras personas que pueden intereses personales en difamarme".

Según publicaba el Periódico de Yecla, los padres recogieron 200 firmas de apoyo al escrito presentado a la Consejería. Según García, en el centro se hace lo que él quiere. Si no lo haces, seguramente te caerá una sanción o una amonestación”.

Otra de las situaciones que denuncian es que "a un chico le dijo que tenía que hacer estriptis, a dos chicas las obligó a besarse en la boca en una escena y simular mantener relaciones sexuales debajo de una manta… Él nos dijo que solo era una obra de teatro, pero los padres no creen que sea conveniente que niños de 13 años tengan que realizar esas escenas de cama”, explicaba el presidente de la AMPA en el diario digital.