Vecino marroquí de Torre Pacheco: “Si sigue así, va a llegar alguna muerte”

La tensión en la calles de Torre Pacheco se puede "cortar" literalmente con un cuchillo. La agresión el pasado miércoles a Domingo, un vecino español de 68 años, ha desembocado en varias noches seguidas de altercados en el municipio y ha obligado a la Guardia Civil a efectuar un grueso despliegue compuesto por más un centenar de agentes, algunos de ellos venidos de otras provincias, como es el caso de los ‘GRS’ (Grupo Rural de Seguridad), especializados en este tipo de intervenciones. Los vecinos de la zona no ocultan su preocupación por esta espiral de violencia, que se ha saldado por el momento con 9 detenciones, 2 de ellas, las de 2 jóvenes que estarían encubriendo al agresor de este sexagenario, que ya estaría identificado pero no detenido. A esto se suman cerca de 30 sanciones por infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana, sobre todo, por delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos, tal y como ha confirmado este lunes la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, en presencia del coronel jefe de la Guardia Civil de Murcia, Francisco Pulido. Esos dos arrestados son dos jóvenes de origen marroquí, no residentes en el pueblo.

“Rompieron todos los cristales, le prendieron fuego y ahora no pueden abrir el bar. La gente que no venga a trabajar o venga a robar, que pague su merecido y se vaya a Marruecos. Si sigue así, va a llegar alguna muerte, o algún fuego fuerte o lo que sea, podemos esperar cualquier cosa, queremos paz, no queremos otra cosa”. Así se ha expresado Abdelhadi, un vecino de Torre Pacheco de procedencia alauita, que lleva asentado en este municipio durante más de dos décadas. Este hombre se ha visto obligado a echar la persiana de su negocio por miedo, lo que está le generando un importante perjuicio económico. Abdelhadi no quiere que su local sea víctima del vandalismo, ya que la madrugada del pasado lunes un grupo de encapuchados asaltó un establecimiento de comida turca -un kebab- y la emprendieron a golpes contra el mobiliario y con todo lo que encontraron a su paso. Según explican fuentes de la Benemérita, se trataría de grupos de ultraderecha que se citaron por redes sociales para llevar a cabo lo que denominan una ‘cacería’. Algunas informaciones apuntan a que podrían ser seguidores radicales de las aficiones de los equipos de fútbol del Atlético de Madrid y del Hércules de Alicante, muchos de ellos, con antecedentes penales por otro tipo de episodios violentos.

Estas personas de nacionalidad española no habrían sido las únicas que habrían protagonizado estos incidentes. También grupos de jóvenes marroquíes, encapuchados y armados por objetos contundentes, habrían causado cuantiosos daños en vehículos estacionados en la vía pública. “Pasaron por aquí un montón de marroquíes, todos jóvenes, tirando botellas y armando jaleo. Porque aquí anoche en Torre Pacheco ni vinieron ultras, ni salieron vecinos, ni nada. Fueron ellos solos. La mayoría son hijos de emigrantes trabajadores, pero ellos no quieren trabajar y se dedican a vandalizar el pueblo”, ha contado Juan, un vecino pachequero que ha mostrado los desperfectos que presentaba su vehículo, con varias lunas rotas. Ha sido instantes antes de ir al cuartel de la Guardia Civil a interponer la pertinente denuncia. “Tampoco la cosa es para tanto, es que se están diciendo cosas que no son verdaderas, porque aquí siempre se ha convivido perfectamente con toda la gente”, ha apuntado otro vecino, que ha tratado de restar importancia a una situación, que ya de por sí es grave. “Hay miedo e inseguridad y no todo el mundo es así. Hay de todo, buenos y malos”, ha dicho otra vecina de la diputación cartagenera de Pozo Estrecho, municipio muy próximo a Torre Pacheco.

Batalla política

Mientras el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido que se restaure la convivencia en el municipio, los partidos políticos de izquierda con representación en la Región, como Podemos y PSOE, han anunciado este lunes que van a presentar una querella contra el presidente provincial de Vox en la comunidad autónoma, José Ángel Antelo, por incitar al odio. El líder de esta formación aseguraba el pasado fin de semana que llevarían a cabo deportaciones masivas de todas aquellas personas que delincan y que se encuentren en situación de ilegalidad en nuestro país. Unas palabras que los representantes de estos partidos interpretan como “echar gasolina al fuego”.

Por el momento, agentes de la Policía Local de Torre Pacheco y más de un centenar de agentes de la Guardia Civil han blindado el municipio para evitar que se repitan los altercados de los últimos días, que han provocado el miedo y la tensión entre los vecinos de este pueblo eminentemente agrícola del Campo de Cartagena, con un alto índice de población inmigrante.