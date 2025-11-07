Viernes soleado pero con frío en la Región: mínimas de 6 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 7 de noviembre, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos al final del día, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales al anochecer, más probables en el norte de la región.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el interior. Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste, girando a suroeste en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.