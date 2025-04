Avances en los presupuestos de la Región de Murcia: el PP tiende su mano a Vox

El acuerdo entre PP y VOX para los presupuestos de la Región de Murcia de 2025 podría estar más cerca, a tenor de las declaraciones de sus mandatarios. Así lo ha dejado entrever este miércoles el presidente provincial de VOX, José Ángel Antelo.

Este ha ha mostrado nuevamente las líneas rojas de su formación para alcanzar ese consenso: el rechazo a la inmigración ilegal, el cierre del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la pedanía murciana de Santa Cruz, la retirada de las subvenciones a las ONG que trabajan con extranjeros y la oposición al llamado Pacto Verde, la estrategia de neutralidad climática que impone la Unión Europea hasta 2050, algo que los de Santiago Abascal consideran que perjudica gravemente al sector agroalimentario regional.

Antelo vuelve a lanzar la pelota al tejado del Gobierno regional y ha dibujado un escenario financiero malo en la comunidad. “El Partido Popular tiene que elegir. Lo que no puede ser es la tesitura en la que nos encontramos en una Región, que tiene que tener presupuestos, que es una Región que económicamente está en bancarrota”, ha dicho el líder de VOX regional. Antelo ha vuelto a tensar la cuerda y ha reprochado al PP que no se pliegue a sus postulados. En este sentido, el presidente provincial de la formación ha apuntado que el PP “puede elegir compañero de viaje y puede elegir al partido de Pedro Sánchez en la Región de Murcia, aunque es bien cierto que si elige eso ya sabe que lo que vaya a suceder en la Región de Murcia se va a decidir desde Waterloo”.

En un encuentro con los medios de comunicación, Antelo ha terminado lanzando una pregunta retórica y ha cuestionado si el Partido Popular tiene la suficiente autonomía para tomar esta decisión. En este sentido, el líder de VOX en Murcia ha acusado al PP regional de seguir los dictados de Alberto Núñez Feijóo y ha criticado que aceptase el reparto de inmigrantes impuesto por el Estado, a pesar de haber mostrado inicialmente su oposición a esta imposición del ministerio de Migraciones, que dirige Elma Saiz.

El PP, proclive al acuerdo

Por su parte, el vicesecretario general del PP en la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha respondido este miércoles a las palabras de Antelo y le ha instado a firmar ese acuerdo de presupuestos cuanto antes. “El Partido Popular de la Región de Murcia emplaza a VOX a firmar esta misma tarde el acuerdo de presupuestos, ya que sus propuestas están recogidas y nosotros cumplimos con todos los compromisos expresados por el portavoz de VOX”, ha asegurado Segado, quien ha recordado que ambas formaciones comparten principios básicos, como la oposición a la inmigración ilegal o el rechazo al Pacto Verde.

El portavoz de los populares en la Asamblea Regional ha ido más allá y ha mostrado la predisposición de su formación para acordar unas cuentas que consideran vitales para la Región de Murcia. “Hablamos de las partidas necesarias para ejecutar la construcción, por ejemplo, del centro de formación en Cartagena, o el convenio para el personal del Consorcio de Extinción de Incendios. Y, además, todos aquellos acuerdos en materia presupuestaria adquiridos entre Partido Popular y VOX en los últimos años, en los últimos ejercicios”, ha expresado Segado.

Fuentes del Partido Popular han asegurado a LA RAZÓN que no estaba previsto un encuentro este miércoles para hablar sobre este asunto, aunque parece que el acercamiento de posturas entre ambos partidos es una realidad. Así lo aseguraba este martes el propio presidente regional en la misa huertana con motivo del día del Bando de la Huerta. Fernando López Miras hablaba de la necesidad de unas cuentas que son imprescindibles para garantizar el Estado del Bienestar en la Región de Murcia. Miras decía que “si VOX los aprobó el año pasado, no hay ningún motivo que tenga que ver con los presupuestos de la Región de Murcia, para que este año no los apruebe. Por lo tanto, creo que estamos de acuerdo”, concluía. Eso sí, el líder autonómico recordaba la voluntad de diálogo de su Ejecutivo y trasladaba nuevamente la responsabilidad a los de Abascal: “Si estamos de acuerdo en las partidas presupuestarias, si estamos de acuerdo en los ejes básicos del presupuesto, cuál es el impedimento de VOX para aprobar esos presupuestos”, inquiría López Miras.

Un acuerdo de presupuestos que, a pesar de la pugna dialéctica y la lucha de ambas formaciones para ganar el relato, podría estar más cerca de lo que parece.