Inés, la «ciudadana de hierro»

Thatcher fue denominada la «dama de Hierro» mientras que el Gran Duque de Alba fue conocido también como el «duque de Hierro». Este mismo término se le aplicó a Bismarck unido a su condición de canciller del imperio alemán. No hay duda de que son grandes figuras de la Historia, pero necesitaban compañía y nada más atinado que incluir a Inés Arrimadas que ha demostrado que es la «ciudadana de hierro». El hierro es un metal duro y resistente que al utilizarse para denominar a alguien se pone de manifiesto su fortaleza y firmeza. Es lo que sucede con Inés que ha conseguido frenar las «muchas locuras podemitas». Los que dudaban de su estrategia tienen ahora la constatación de un acierto que merece, a partir de ahora, nuestro respeto y admiración. No hay duda que aguantar el ataque de Pablo Iglesias y sus huestes tiene más mérito que el fracasado intento de Constantino XI Paleólogo de resistir el asedio otomano de Mehmed II contra Constantinopla. No quiero imaginar cómo hubiera quedado el proyecto de Presupuestos sin el sacrificio de Inés aguantando las embestidas de las huestes podemitas. España tiene una deuda imborrable con la «ciudadana de hierro».

Lo sucedido pone de manifiesto que el PP y Vox se parecen a los traidores países cristianos que no acudieron a socorrer a la «Segunda Roma», la ciudad elegida por Dios y abandonada por los hombres. Inés muestra con meridiana claridad que si estos partidos no hubieran estado de «vacaciones» parlamentarias hoy tendríamos unos presupuestos que serían la envidia de Macron, Rutte, Costa, Merkel, Conte, Kurz… Una lástima que Casado y Abascal no tuvieran la lucidez de entender que podrían haber influido en Pedro Sánchez y parar los pies a Iglesias y sus jenízaros. Al final no ha sido posible, por culpa, insisto, de esos dirigentes del centro derecha que no están dotados de la clarividencia que les sería exigible, y solo Arrimadas ha obtenido grandes resultados dignos de reseñarse en las crónicas palaciegas. Lo peor es que Casado quiere aprovechar la situación y obtener provecho en las catalanas. ¡Hay que ver lo malo que es el PP! Desde luego esto es algo que nunca hubiera hecho su mentor, Rivera, o ella misma. Todo el mundo sabe que nunca, nunca es nunca, Ciudadanos intentó aprovecharse de los problemas del PP y que Sánchez no presentó la moción de censura para poner en evidencia a Rivera. Todo esto es fruto de mi imaginación. A lo mejor alguien se cree que la política es un deporte de caballeros.