Claudicación en Nochevieja (III)

Así que el Reino Unido se marcha fuera de la UE, Gibraltar sigue siendo su colonia en España y, además, en el código de fronteras Schengen –núcleo duro de la UE–, con libertad de circulación de personas, mercancías y capitales por los 26 países miembros. Y por si ello fuera poco, además «sin verja» fronteriza con España.

Dice Picardo –el «PM» del Peñón– que «España no tiene nada que decir» respecto al control aeroportuario y sobre qué y quiénes entran y salen de Gibraltar ahora y en los próximos cuatro años. También que «Gibraltar no ha cedido soberanía, jurisdicción ni control», y que se siente feliz por el acuerdo. Motivos tiene para ello, ¡le ha tocado la lotería en Nochevieja gracias a Sanchezlain! Laya comenta que tendremos una «prosperidad compartida» en la zona... ¿Prosperidad financiada por el contrabando, el paraíso fiscal y el narcotráfico, que es lo que queda para nosotros? Ante tamaño desafuero, realmente el «entusiasmo» de Boris Jonhson está plenamente justificado. No olvidemos que Gibraltar es –ante todo y sobre todo– una estratégica base militar británica, financiada en gran medida por la actividad de los llanitos y los trabajadores españoles «transfronterizos», mientras en el litoral occidental, la base de Rota –de momento– la financian los EEUU y nos pagan el arriendo a nosotros.

Nuestros socios y vecinos han tomado la medida de quienes están al frente de nuestro país, y actúan en consecuencia. ¿Qué lógica perversa puede explicar esta claudicación...? «Oigo Patria tu aflicción y no entiendo por qué callas…»