Los despropósitos de Trump

Estados Unidos es una gran democracia y puede aguantar el esperpéntico asalto al Capitolio perpetrado por una horda de impresentables. Por supuesto, no se puede restar gravedad a lo ocurrido, pero tampoco se puede calificar de un intento de golpe de Estado. La comparación con el 23-F es una muestra de ignorancia realmente inquietante de la izquierda que confunde sus deseos con la realidad. Estados Unidos es tan grande como Europa en tamaño y población, por lo que no se puede pretender que esos miles de enloquecidos seguidores de Trump y las teorías de la conspiración representen algo más que ellos mismos. Es cierto que el problema de fondo es el propio presidente, un histrión megalómano, que ha conseguido destruir los aspectos positivos de su administración con este patético final. Ha dado a sus poderosos enemigos, tanto republicanos como demócratas, el instrumento para su definitiva destrucción. Durante estos años, ha tenido la enemistad manifiesta del poderoso sistema que lo consideraba un arribista nuevo rico ajeno a la política tradicional que lleva gobernando la nación desde su fundación. La mayoría de los medios de comunicación, intelectuales, grupos empresariales, productores, directores y actores, etc. han querido acabar con él y al final lo han conseguido gracias a la ayuda que les ha prestado el propio Trump.

Hace cuatro años dije «lo que me voy a reír cuando pase un tiempo y no haya ocurrido nada en EE. UU» y mis «amigos» populistas de la izquierda, los mismos que promovían algo tan democrático como rodear el Congreso o acabar con la Constitución, me lo han recriminado. No me importa reconocer que me equivoqué, quizá porque no soy tan listo como esos progres de salón que les encanta chapotear felices en su ignorancia. En lo que nunca me he equivocado es en apoyar a esa gran democracia, que defendió Europa frente a los totalitarismos, tanto del nazismo como del comunismo. Los podemitas que me critican son los herederos del comunismo y ahora defensores de regímenes totalitarios como los que sufren Cuba, Irán o Venezuela. Por tanto, pocas lecciones nos pueden dar a los demócratas. En infinidad de ocasiones he dicho que jamás hubiera votado a Trump, pero tampoco a los idealizados Biden y Harris o antes a Hillary Clinton. Los tres son representantes del elitista sistema de los ricos y poderosos que tanto gusta a la izquierda europea. Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo un modelo de democracia y equilibrio de poderes a pesar de Trump, el trumpismo y este patético asalto al Capitolio.