El voto útil se llama Ayuso

Están los estados mayores de los partidos moviendo ficha ante las semanas de infarto que se avecinan. No van a faltar noticias falsas ni globos sonda ni pesquisas electorales dirigidas desde los partidos hacia sus intereses. O barómetros del CIS, ese otrora magnífico instituto de opinión convertido por Tezanos en gacetilla del Gobierno. Nadie se cree ya al CIS. Tezanos menos que nadie. Tezanos lo usa a su antojo para montar tendencias. Ahora vaticina un empate a 68 en Madrid que obligaría a repetir las elecciones. Por supuesto, sube Gabilondo, que pasa de soso a serio, y baja Vox, a unas cuatro décimas de convertirse en extraparlamentario, superado incluso por Iglesias. Una manera más que intencionada de llamar la atención sobre los votantes de Abascal para que se olviden de Ayuso y apoyen a Monasterio. El problema es que Monasterio no tira y la presidenta de la CAM, sí. El voto útil en estas elecciones no se llama Monasterio ni Abascal. Se llama Ayuso. Cuantas más papeletas coseche la candidata del PP, más estará asegurada la mayoría absoluta de la derecha. La división penaliza. La unión en torno a un candidato, engrandece. Ahí está el caso gallego.

Aunque es verdad que lo que dice el CIS de Tezanos podría perfectamente suceder. El problema es la fuente. Si se trata de una institución seria, nada que objetar. Si es el CIS actual, todo hay que ponerlo en cuarentena. Tezanos ha logrado convertir al instituto público en motivo habitual de chascarrillo. Igual algún día acierta algo, pero será por pura casualidad, como cuando te toca la lotería. Tan imposible como que Tezanos diga alguna vez la verdad. Tan improbable como que la diga Pedro Sánchez, acostumbrado como está a corregir sin sonrojo sus predicciones: de no pactar con Pablo Iglesias, a entregarse a él; del «con los batasunos nada que hablar», a llevar al BOE sus peticiones; de «al separatismo ni agua», a agasajarle con todo tipo de regalos y alharacas. Casi nada de lo que se escucha en campaña debe ser tenido en cuenta. Los políticos mienten tanto como hablan, y algunos hablan demasiado. Por eso lo mejor es no dejarnos llevar por los eslóganes y centrarnos en lo que hemos visto que son capaces de hacer. En materia de gestión ya sabemos que Sánchez no da una a derechas. También sabemos bien por qué Isabel Díaz Ayuso es merecedora del voto útil en estas elecciones.