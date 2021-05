Los gusanos del fango del 4-M

La vida en el fango es posible. Las especies de animales que han logrado adaptarse al barro son escasas, pero en número amplio. Y resulta que lo que más abundan son los gusanos. Están los «comedores de fango», delgaditos, tan finos como un cabello, pero también hay gusanos arenícolas, que llegan a tener el grosor de un lápiz. El problema viene cuando todos estos pequeños seres quedan expuestos al sol porque, aunque se entierren en la arena, siempre aparecerá un ave de pico largo capaz de entrar en su agujero.

Lo mejor de la campaña electoral del 4-M es que se acabó. Sale el sol y hay que confiar en que los gusanos metan al menos un poco la cabeza en la arena. La política nacional vive instalada en su confort económico, sobrevuela los problemas de la gente y, si puede, los aprovecha en su propio beneficio. No hay ética, no hay verdad, los hechos se manipulan y el interés de partido se impone siempre sobre el interés general. Pero no todos son iguales, aunque todos hayan aprendido a sobrevivir en el fango. El 4-M puede escribir varios epitafios políticos, si bien esa noche los «muertos» hagan de zombis.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, estaba ya de salida, tanto que en Moncloa han usado las elecciones para preparar su sucesión y la toma de control de la federación madrileña. En Moncloa hablan más del futuro, tras Gabilondo, que del presente con Gabilondo.

Iglesias llegó a Madrid como quien hace escala en un aeropuerto, antes de seguir rumbo a su destino final. El sabotaje ha sido su arma, y ha contado con la ayuda inestimable de la actitud desafiante de Vox. Pero cuando certifique que estaba de paso, que sólo vino a Madrid a ver si la gasolina hacía arrancar electoralmente a su marca, llegará el balance. De las tres cartas que ofrece la izquierda en estas elecciones, sólo una, Mónica García, está para quedarse, y el 4-M dirá si no es un espejismo la impresión de que puede construir sobre su liderazgo el referente más sólido contra el bloque de la derecha.

Vox no es nada sin Abascal. El tirón de esta marca está en el híper liderazgo del político vasco y en tres nichos de voto protesta, que seguirán funcionando a nivel nacional por más que Casado piense que Ayuso le ha dado la estocada que él no pudo darle. Ayuso sí está para quedarse, en un horizonte que va mucho más allá de las próximas generales.